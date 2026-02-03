https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/turkiye---suudi-arabistan-arasinda-enerji-anlasmasi-1103238551.html

Türkiye - Suudi Arabistan arasında enerji anlaşması

Türkiye - Suudi Arabistan arasında enerji anlaşması

Sputnik Türkiye

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ilk aşaması 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini kapsayan 2 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzalandı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-03T21:02+0300

2026-02-03T21:02+0300

2026-02-03T21:02+0300

türki̇ye

türkiye

ortadoğu

suudi

suudi arabistan

suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman

suudi arabistan dışişleri bakanlığı

suudi kamu yatırım fonu (pif)

suudi kralı selman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103238368_0:301:2979:1977_1920x0_80_0_0_e65129d6a70098a6d6588743d626ba04.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzalandığını duyurdu.Bakan Bayraktar, anlaşmanın ilk aşamasında 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinin yer aldığını belirterek, iş birliğinin yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-muhammed-bin-selmanla-gorustu-1103234796.html

türki̇ye

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ortadoğu, suudi, suudi arabistan, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, suudi kamu yatırım fonu (pif), suudi kralı selman