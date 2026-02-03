Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Türkiye - Suudi Arabistan arasında enerji anlaşması
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ilk aşaması 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini kapsayan 2 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzalandı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
türkiye
ortadoğu
suudi
suudi arabistan
suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman
suudi arabistan dışişleri bakanlığı
suudi kamu yatırım fonu (pif)
suudi kralı selman
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzalandığını duyurdu.Bakan Bayraktar, anlaşmanın ilk aşamasında 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinin yer aldığını belirterek, iş birliğinin yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-muhammed-bin-selmanla-gorustu-1103234796.html
türki̇ye
suudi arabistan
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ilk aşaması 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini kapsayan 2 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzalandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzalandığını duyurdu.
Bakan Bayraktar, anlaşmanın ilk aşamasında 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinin yer aldığını belirterek, iş birliğinin yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü
17:42
