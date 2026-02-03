https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/turkiye---suudi-arabistan-arasinda-enerji-anlasmasi-1103238551.html
Türkiye - Suudi Arabistan arasında enerji anlaşması
Türkiye - Suudi Arabistan arasında enerji anlaşması
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ilk aşaması 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini kapsayan 2 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzalandı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T21:02+0300
2026-02-03T21:02+0300
2026-02-03T21:02+0300
türki̇ye
türkiye
ortadoğu
suudi
suudi arabistan
suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman
suudi arabistan dışişleri bakanlığı
suudi kamu yatırım fonu (pif)
suudi kralı selman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103238368_0:301:2979:1977_1920x0_80_0_0_e65129d6a70098a6d6588743d626ba04.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzalandığını duyurdu.Bakan Bayraktar, anlaşmanın ilk aşamasında 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinin yer aldığını belirterek, iş birliğinin yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-muhammed-bin-selmanla-gorustu-1103234796.html
türki̇ye
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103238368_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9fcd2804aedc51ecfdec4bec47b84c67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ortadoğu, suudi, suudi arabistan, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, suudi kamu yatırım fonu (pif), suudi kralı selman
türkiye, ortadoğu, suudi, suudi arabistan, suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, suudi kamu yatırım fonu (pif), suudi kralı selman
Türkiye - Suudi Arabistan arasında enerji anlaşması
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ilk aşaması 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini kapsayan 2 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzalandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzalandığını duyurdu.
Bakan Bayraktar, anlaşmanın ilk aşamasında 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinin yer aldığını belirterek, iş birliğinin yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.