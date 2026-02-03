https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-muhammed-bin-selmanla-gorustu-1103234796.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye–Suudi Arabistan ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ikili iş birliğinin ele alındığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye–Suudi Arabistan ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ikili iş birliğinin ele alındığı öğrenildi.