Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü
03.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye–Suudi Arabistan ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ikili iş birliğinin ele alındığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü

17:42 03.02.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye–Suudi Arabistan ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ikili iş birliğinin ele alındığı öğrenildi.
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapıyor
13:47
