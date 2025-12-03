2026 memur ve emekli zammı için kritik veri belli oldu: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/enflasyon-farkina-gore-2026-memur-ve-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-1101496897.html

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2026 memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık'ta belli oldu.Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23 ve ekim ayında 2,55 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında ise enflasyon 0,87 olarak açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu.Memur ve memur emeklileri 2026'da ne kadar zam alacak?Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda 0,87 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 11,21'i aştı.Memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu.Memur zammı ne olacak? 17.57 zam kesinleştiMemur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,91enflasyon farkına 8. Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 17,57 zammı şimdiden hak etmiş oldu.5 aylık enflasyona göre zamlı maaşlarUNVAN – DERECE – MEVCUT MAAŞ (TL) – ZAM ORANI – ZAMLI YENİ MAAŞLARBugün açıklanan Kasım (yani 5. ay) enflasyonu→ Temmuz–Kasım arası oluşan 5 aylık enflasyon toplamını netleştiriyor.→ Böylece memurun 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkıyor.Aralık neden önemli?Enflasyon farkı e kadar olmuştu?Geçtiğimiz aylarda TÜFE; bu oranlar üzerinden 4 aylık memur zammı enflasyon farkı %16.55 hesaplanmıştı.

