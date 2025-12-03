2026 memur ve emekli zammı için kritik veri belli oldu: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
10:13 03.12.2025 (güncellendi: 10:47 03.12.2025)
Memur ve memur emeklileri tarafından yakından takip edilen aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve enflasyon toplamı da belli oldu. Böylelikle yeni yılda memur ve emekliye yapılacak zam öncesinde hesaplamalar yapılabilecek. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2026 memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.
5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık'ta belli oldu.
Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23 ve ekim ayında 2,55 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında ise enflasyon 0,87 olarak açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu.
Memur ve memur emeklileri 2026'da ne kadar zam alacak?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda 0,87 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 11,21'i aştı.
Memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu.
Temmuz–Kasım’da biriken TÜFE yüzde 11.21 olsa da memur zammı endeks bazlı hesaplandığından, TÜFE’nin TİS zammını aşan kısmı oranlanarak hesaplanıyor. Endeks karşılaştırması (111.21 / 111) sonucunda memurlar için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluşuyor.
Memur zam hesabında TÜFE toplanarak değil, endeksle çalışır.
Temmuz başındaki fiyat endeksi 100 kabul edilir.
5 ayda TÜFE toplamı %11,21 ise:
Endeks = 100 → 111,21
Toplu sözleşme zammı %11 ise:
Endeks = 100 → 111
Şimdi iki endeksi birbirine bölüyoruz:
111,21 / 111 = 1,0591
Bu “1,0591” değeri → %5,91 enflasyon farkıdır.
Memur zammı ne olacak? 17.57 zam kesinleşti
Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,91enflasyon farkına 8. Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 17,57 zammı şimdiden hak etmiş oldu.
5 aylık enflasyona göre zamlı maaşlar
UNVAN – DERECE – MEVCUT MAAŞ (TL) – ZAM ORANI – ZAMLI YENİ MAAŞLAR
Şube Müdürü – 76.659,00 TL – 17,57% – 90.127,99 TL
Memur – 52.617,00 TL – 17,57% – 61.861,81 TL
Uzman Öğretmen – 67.776,00 TL – 17,57% – 79.684,24 TL
Öğretmen – 61.146,00 TL – 17,57% – 71.889,35 TL
Başkomiser –74.490,00 TL – 17,57% – 87.577,89 TL
Polis Memuru – 68.084,00 TL – 17,57% – 80.046,36 TL
Uzman Doktor – 126.119,00 TL – 17,57% – 148.278,19 TL
Hemşire – 61.759,00 TL – 17,57% – 72.610,06 TL
Mühendis – 78.200,00 TL – 17,57% – 91.939,74 TL
Teknisyen – 54.547,00 TL – 17,57% – 64.130,91 TL
Profesör – 111.348,00 TL – 17,57% – 130.911,34 TL
Araştırma Görevlisi – 73.792,00 TL – 17,57% – 86.757,25 TL
Vaiz – 63.916,00 TL – 17,57% – 75.146,04 TL
Avukat – 73.515,00 TL – 17,57% – 86.431,59 TL
Bugün açıklanan Kasım (yani 5. ay) enflasyonu
→ Temmuz–Kasım arası oluşan 5 aylık enflasyon toplamını netleştiriyor.
→ Böylece memurun 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkıyor.
Aralık neden önemli?
Aralık ayı açıklanınca (Ocak başında):
6 aylık enflasyon netleşecek
%15 toplu sözleşme + enflasyon farkı = Ocak 2025 memur zam oranı belli olacak.
6 aylık enflasyon netleşecek
Enflasyon farkı e kadar olmuştu?
Geçtiğimiz aylarda TÜFE;
Temmuz’da yüzde 2,06,
Ağustos’ta yüzde 2,04,
Eylül’de yüzde 3,23,
Ekim’de yüzde 2,55 olarak açıklanmıştı.
bu oranlar üzerinden 4 aylık memur zammı enflasyon farkı %16.55 hesaplanmıştı.