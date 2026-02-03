Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump: Ukrayna ile ilgili iyi haberler bekliyoruz
Trump: Ukrayna ile ilgili iyi haberler bekliyoruz
2026-02-03T07:56+0300
2026-02-03T07:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
rusya
ABD lideri Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir tören sırasında, Ukrayna çözümüne ilişkin iyi haberler alabileceklerini dile getirdi.Trump, “Çok şey yapıyoruz... Sanırım Ukrayna ve Rusya'da çok iyi gidiyoruz. Bunu ilk kez söylüyorum. Bence iyi haberlerimiz olabilir” ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler’i, Ukrayna çatışmasının çözüm sürecine katılımının yetersiz olması nedeniyle eleştiren Trump, NATO'nun Ukrayna'ya gönderilen füzeler için ABD'ye para ödemesinin para kazanma fırsatı verdiğini yineledi.Ukrayna barış süreciRusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik konuları ile ilgili oluşturulan üçlü çalışma grubunun görüşmeleri, 23-24 Ocak’ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de kapalı formatta gerçekleşmişti. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı. Yeni görüşmenin 4-5 Şubat’ta yapılacağı bildirilmişti.Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.Daha önce Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
ukrayna
rusya
07:56 03.02.2026
ABD Başkanı Trump, Ukrayna’daki çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik müzakerelerden iyi haberler beklediğini belirtti.
ABD lideri Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir tören sırasında, Ukrayna çözümüne ilişkin iyi haberler alabileceklerini dile getirdi.
Trump, “Çok şey yapıyoruz... Sanırım Ukrayna ve Rusya'da çok iyi gidiyoruz. Bunu ilk kez söylüyorum. Bence iyi haberlerimiz olabilir” ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler’i, Ukrayna çatışmasının çözüm sürecine katılımının yetersiz olması nedeniyle eleştiren Trump, NATO'nun Ukrayna'ya gönderilen füzeler için ABD'ye para ödemesinin para kazanma fırsatı verdiğini yineledi.

Ukrayna barış süreci

Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik konuları ile ilgili oluşturulan üçlü çalışma grubunun görüşmeleri, 23-24 Ocak’ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de kapalı formatta gerçekleşmişti. Taraflar, ABD’nin önerdiği barış planındaki çözümsüz kalan başlıkları ele almıştı. Yeni görüşmenin 4-5 Şubat’ta yapılacağı bildirilmişti.
Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.
Daha önce Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği Amerikan heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
