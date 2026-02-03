https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/abd-savas-bakani-hegseth-uzaya-hakim-olmaliyiz-1103218798.html

ABD Savaş Bakanı Hegseth: Uzaya hakim olmalıyız

Pentagon Şefi Hegseth, uzayı kontrol eden tarafın savaşı da kontrol edeceğini belirtti. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Barış Cephaneliği turu kapsamında ülkeyi dolaşarak çeşitli savunma sanayi kuruluşlarında konuşmalar yapıyor.Hegseth, Florida'daki Cape Canaveral'da yaptığı konuşmada, ABD ordusunun uzayı kontrol etmesi gerektiğini savundu.Pentagon Şefi, “Mutlak yüksekliğe hakim olmalıyız. Bunu hepimiz biliyoruz, her piyade askeri biliyor, yüksekliği kontrol eden, savaşı da kontrol eder” şeklinde konuştu.“ABD'nin uzaydaki hakimiyetini ortaya çıkaracağız” diye duyuran Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk başkanlık dönemi sırasında Pentagon’da uzay kuvvetlerini oluşturduğunu anımsattı.ABD’nin Batı yarımküresindeki hava ve su alanını kontrol etmesinin yeterli olmadığını söyleyen Hegseth, “Uzay, mutlak yüksekliktir” diye anlattı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin aktif olarak uzaya silah yerleştirme çalışmaları yürüttüğünü ve Rusya'nın bu tür eylemlerden vazgeçme talebini reddettiğini, sadece nükleer silahları konuşlandırmamayı kabul ettiğini belirtmişti.

