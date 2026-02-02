https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/trump-bana-zarar-vermek-icin-komplo-kurdular-1103215439.html

Trump: Bana zarar vermek için komplo kurdular

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile dostane bir ilişkisi olmadığını savunarak, Epstein ve yazar Michael Wolff'ün itibarını zedelemek için komplo... 02.02.2026

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Jeffrey Epstein ile dostane ilişkileri olduğunu reddetti ve hüküm giymiş cinsel tacizcinin, yazar Michael Wolff ile birlikte itibarını zedelemek için komplo kurduğunu söyledi.Trump, Truth Social aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Başkan ayrıca 'radikal sol'dan birkaç kişiye dava açacağına dair söz vererek ve Epstein Adası'na asla ayak basmadığını yineledi.Pazar günü Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında yayınladığı iki binden fazla video ve 180 binden fazla fotoğraf da dahil olmak üzere 3 milyon sayfalık belgenin kendisini 'akladığını' savunarak Wolff ve Epstein Ailesi aleyhine yasal işlem başlatmakla tehdit etmişti.

