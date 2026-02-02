https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/trump-bana-zarar-vermek-icin-komplo-kurdular-1103215439.html
Trump: Bana zarar vermek için komplo kurdular
Trump: Bana zarar vermek için komplo kurdular
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile dostane bir ilişkisi olmadığını savunarak, Epstein ve yazar Michael Wolff’ün itibarını zedelemek için komplo... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T23:38+0300
2026-02-02T23:38+0300
2026-02-02T23:38+0300
türki̇ye
jeffrey epstein
michael wolff
donald trump
truth social
adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102960244_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d6e5de6f883e5393552d38ba02941de2.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Jeffrey Epstein ile dostane ilişkileri olduğunu reddetti ve hüküm giymiş cinsel tacizcinin, yazar Michael Wolff ile birlikte itibarını zedelemek için komplo kurduğunu söyledi.Trump, Truth Social aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Başkan ayrıca 'radikal sol'dan birkaç kişiye dava açacağına dair söz vererek ve Epstein Adası'na asla ayak basmadığını yineledi.Pazar günü Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında yayınladığı iki binden fazla video ve 180 binden fazla fotoğraf da dahil olmak üzere 3 milyon sayfalık belgenin kendisini 'akladığını' savunarak Wolff ve Epstein Ailesi aleyhine yasal işlem başlatmakla tehdit etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/milyonlarca-belgenin-oldugu-yeni-epstein-belgeleri-yayimlandi-magdurlardan-belgelerde-isimlerin-1103166031.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102960244_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1de58f818ba105b9f0f07bdc375cbe72.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jeffrey epstein, michael wolff, donald trump, truth social, adalet bakanlığı
jeffrey epstein, michael wolff, donald trump, truth social, adalet bakanlığı
Trump: Bana zarar vermek için komplo kurdular
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile dostane bir ilişkisi olmadığını savunarak, Epstein ve yazar Michael Wolff’ün itibarını zedelemek için komplo kurduğunu öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Jeffrey Epstein ile dostane ilişkileri olduğunu reddetti ve hüküm giymiş cinsel tacizcinin, yazar Michael Wolff ile birlikte itibarını zedelemek için komplo kurduğunu söyledi.
Trump, Truth Social aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Jeffrey Epstein ile dostane bir ilişkim olmadığı gibi, Adalet Bakanlığı tarafından yeni açıklanan bilgilere göre, Epstein ve Michael Wolff adlı ahlaksız bir yalancı "yazar", bana ve/veya başkanlığıma zarar vermek için komplo kurdular. Radikal solun umutsuz umudu da böylece boşa çıkmış oldu; bazılarının hakkında dava açacağım. Ayrıca, "kötü konuşmayı" seven birçok insanın aksine, Epstein'ın istila ettiği adaya hiç gitmedim, ancak bu sahtekar Demokratların ve bağışçılarının neredeyse tamamı gitti.
Başkan ayrıca 'radikal sol'dan birkaç kişiye dava açacağına dair söz vererek ve Epstein Adası'na asla ayak basmadığını yineledi.
Pazar günü Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında yayınladığı iki binden fazla video ve 180 binden fazla fotoğraf da dahil olmak üzere 3 milyon sayfalık belgenin kendisini 'akladığını' savunarak Wolff ve Epstein Ailesi aleyhine yasal işlem başlatmakla tehdit etmişti.