Trabzon depreminin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'turuncu alarm': Stadyum için çarpıcı açıklama
03.02.2026
Karadeniz açıklarında, Trabzon açıklarında geçen hafta meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem sonrası zemin analizleri yapıldı. Çalışmalar, özellikle Akyazı bölgesindeki dolgu ve heyelan sahalarında önemli bir yer değişimine işaret etti.
7 milimetrelik düşey hareket tespit edildi
Deprem uzmanı Osman Bektaş, deprem sonrası elde edilen uydu ve saha verilerine göre dolgu ve heyelan alanlarında yaklaşık 7 mm düşey hareket kaydedildiğini açıkladı. Bu hareketin, zeminin önceki statik durumuna göre anlamlı bir yer değiştirme olduğu vurgulandı.
Akyazı bölgesinin geçmişi riskleri artırıyor
Prof. Dr. Bektaş’ın paylaştığı bilgilere göre Akyazı bölgesi, geçmişte de heyelan ve zemin sorunları ile gündeme geldi. Trabzon-Samsun karayolunun farklı yıllarda heyelan nedeniyle ulaşıma kapanması, okul boşaltmaları, dolgu çalışmaları ve tünel inşaatları bu risk zincirinin parçaları olarak sıralandı.
Stadyum ve şehir hastanesi için uyarı
Bektaş'a göre, Akyazı Köyü, Akyazı Tüneli ve dolgu alanı üzerinde bulunan Trabzonspor stadyumu ile şehir hastanesinin, bölgenin aktif tektoniği ve kitle hareketleri (heyelan) tehdidi altında olduğu ifade edildi. Bu kapsamda risk seviyesinin “turuncu alarm” düzeyinde olduğu belirtildi.
Prof. Dr. Bektaş, yapılması gerekenleri de sıralayarak, heyelan bölgesi ve dolgu alanına GNSS ağı kurulması gerektiğini söyledi. Zemin hareketlerinin milimetre hassasiyetinde 7/24 izlenmesi ve bu sürecin AFAD veya KTÜ tarafından yürütülmesi çağrısında bulundu.
Deprem uzmanının paylaşımı şöyle:
2009 da Trabzon-Samsun karayolu ulaşıma kapanırken,
2010 da Akyazı İlkokulu boşaltılır.
2010-2013, Kayan heyelan sahasının ön cephesindeki deniz doldurulur.
2013-2015 Aktif Heyelan sahası içinden Akyazı Tüneli geçirilir.
2015 de Heyelan nedeniyle Trabzon-Samsun karayolu tekrar kapanır.
2016 Akyazı dolgusu ve Stadı biter. Zemin oturmaları ve deformasyonlar başlar, halende sürer.
2023 de oturması devam eden dolgu üzerinde Şehir Hastanesi İnşaatı başlar.
27 Ocak 2026 da M3,8 Trabzon depremi yaşanır.
Sentinel-1 Uydu verilerine göre depremde dolgu dahil tüm heyelan sahası 7 mm lik düşey hareket kazanmıştır.
Sonuç: Akyazı Köyü, Akyazı Tüneli ve Akyazı dolgusu üzerindeki Stat ile birlikte Şehir Hastanesi bölgenin aktif tektoniği ( depremselliği ) ve kitle hareketlelerinin ( heyelan ) tehditi altındadır.
Heyelan bölgesi ve dolgu alanına GNNS ağı kurularak 7/24 zemin hareketleri mm cinsinden AFAD veya KTÜ tarafından izlenmelidir."