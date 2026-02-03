Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/trabzon-depreminin-ardindan-prof-dr-osman-bektastan-turuncu-alarm-stadyum-icin-carpici-aciklama-1103221498.html
Trabzon depreminin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'turuncu alarm': Stadyum için çarpıcı açıklama
Trabzon depreminin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'turuncu alarm': Stadyum için çarpıcı açıklama
Sputnik Türkiye
Trabzon depremi sonrası yapılan analizler, Akyazı’daki dolgu ve heyelan alanlarında 7 milimetrelik düşey hareket olduğunu ortaya koydu. Prof. Dr. Osman Bektaş... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T10:36+0300
2026-02-03T10:36+0300
türki̇ye
deprem
trabzon
osman bektaş
akyazı
karadeniz
karadeniz teknik üniversitesi (ktü)
afad
trabzonspor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103221718_0:211:2835:1806_1920x0_80_0_0_07970008c942054111d7a27cd3ce5465.jpg
Karadeniz açıklarında, Trabzon açıklarında geçen hafta meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem sonrası zemin analizleri yapıldı. Çalışmalar, özellikle Akyazı bölgesindeki dolgu ve heyelan sahalarında önemli bir yer değişimine işaret etti.7 milimetrelik düşey hareket tespit edildiDeprem uzmanı Osman Bektaş, deprem sonrası elde edilen uydu ve saha verilerine göre dolgu ve heyelan alanlarında yaklaşık 7 mm düşey hareket kaydedildiğini açıkladı. Bu hareketin, zeminin önceki statik durumuna göre anlamlı bir yer değiştirme olduğu vurgulandı.Akyazı bölgesinin geçmişi riskleri artırıyorProf. Dr. Bektaş’ın paylaştığı bilgilere göre Akyazı bölgesi, geçmişte de heyelan ve zemin sorunları ile gündeme geldi. Trabzon-Samsun karayolunun farklı yıllarda heyelan nedeniyle ulaşıma kapanması, okul boşaltmaları, dolgu çalışmaları ve tünel inşaatları bu risk zincirinin parçaları olarak sıralandı.Stadyum ve şehir hastanesi için uyarıBektaş'a göre, Akyazı Köyü, Akyazı Tüneli ve dolgu alanı üzerinde bulunan Trabzonspor stadyumu ile şehir hastanesinin, bölgenin aktif tektoniği ve kitle hareketleri (heyelan) tehdidi altında olduğu ifade edildi. Bu kapsamda risk seviyesinin “turuncu alarm” düzeyinde olduğu belirtildi.7/24 izleme çağrısıProf. Dr. Bektaş, yapılması gerekenleri de sıralayarak, heyelan bölgesi ve dolgu alanına GNSS ağı kurulması gerektiğini söyledi. Zemin hareketlerinin milimetre hassasiyetinde 7/24 izlenmesi ve bu sürecin AFAD veya KTÜ tarafından yürütülmesi çağrısında bulundu.Deprem uzmanının paylaşımı şöyle:"Heyelan nedeniyle,2009 da Trabzon-Samsun karayolu ulaşıma kapanırken,2010 da Akyazı İlkokulu boşaltılır.2010-2013, Kayan heyelan sahasının ön cephesindeki deniz doldurulur.2013-2015 Aktif Heyelan sahası içinden Akyazı Tüneli geçirilir.2015 de Heyelan nedeniyle Trabzon-Samsun karayolu tekrar kapanır.2016 Akyazı dolgusu ve Stadı biter. Zemin oturmaları ve deformasyonlar başlar, halende sürer.2023 de oturması devam eden dolgu üzerinde Şehir Hastanesi İnşaatı başlar.27 Ocak 2026 da M3,8 Trabzon depremi yaşanır.Sentinel-1 Uydu verilerine göre depremde dolgu dahil tüm heyelan sahası 7 mm lik düşey hareket kazanmıştır.Sonuç: Akyazı Köyü, Akyazı Tüneli ve Akyazı dolgusu üzerindeki Stat ile birlikte Şehir Hastanesi bölgenin aktif tektoniği ( depremselliği ) ve kitle hareketlelerinin ( heyelan ) tehditi altındadır.Alarm durumu turuncu.Ne yapılmalı?Heyelan bölgesi ve dolgu alanına GNNS ağı kurularak 7/24 zemin hareketleri mm cinsinden AFAD veya KTÜ tarafından izlenmelidir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-subat-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1103220767.html
türki̇ye
trabzon
akyazı
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103221718_73:0:2762:2017_1920x0_80_0_0_9ed1c1d5e9dfde0b7ad6fe924b3b9a6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, trabzon, osman bektaş, akyazı, karadeniz, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), afad, trabzonspor
deprem, trabzon, osman bektaş, akyazı, karadeniz, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), afad, trabzonspor

Trabzon depreminin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'turuncu alarm': Stadyum için çarpıcı açıklama

10:36 03.02.2026
© AAProf. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© AA
Abone ol
Trabzon depremi sonrası yapılan analizler, Akyazı’daki dolgu ve heyelan alanlarında 7 milimetrelik düşey hareket olduğunu ortaya koydu. Prof. Dr. Osman Bektaş, stadyum, şehir hastanesi, tüneller ve yerleşim alanlarının risk altında bulunduğunu belirterek bölge için “turuncu alarm” uyarısı yaptı.
Karadeniz açıklarında, Trabzon açıklarında geçen hafta meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem sonrası zemin analizleri yapıldı. Çalışmalar, özellikle Akyazı bölgesindeki dolgu ve heyelan sahalarında önemli bir yer değişimine işaret etti.

7 milimetrelik düşey hareket tespit edildi

Deprem uzmanı Osman Bektaş, deprem sonrası elde edilen uydu ve saha verilerine göre dolgu ve heyelan alanlarında yaklaşık 7 mm düşey hareket kaydedildiğini açıkladı. Bu hareketin, zeminin önceki statik durumuna göre anlamlı bir yer değiştirme olduğu vurgulandı.

Akyazı bölgesinin geçmişi riskleri artırıyor

Prof. Dr. Bektaş’ın paylaştığı bilgilere göre Akyazı bölgesi, geçmişte de heyelan ve zemin sorunları ile gündeme geldi. Trabzon-Samsun karayolunun farklı yıllarda heyelan nedeniyle ulaşıma kapanması, okul boşaltmaları, dolgu çalışmaları ve tünel inşaatları bu risk zincirinin parçaları olarak sıralandı.

Stadyum ve şehir hastanesi için uyarı

Bektaş'a göre, Akyazı Köyü, Akyazı Tüneli ve dolgu alanı üzerinde bulunan Trabzonspor stadyumu ile şehir hastanesinin, bölgenin aktif tektoniği ve kitle hareketleri (heyelan) tehdidi altında olduğu ifade edildi. Bu kapsamda risk seviyesinin “turuncu alarm” düzeyinde olduğu belirtildi.

7/24 izleme çağrısı

Prof. Dr. Bektaş, yapılması gerekenleri de sıralayarak, heyelan bölgesi ve dolgu alanına GNSS ağı kurulması gerektiğini söyledi. Zemin hareketlerinin milimetre hassasiyetinde 7/24 izlenmesi ve bu sürecin AFAD veya KTÜ tarafından yürütülmesi çağrısında bulundu.
Deprem uzmanının paylaşımı şöyle:
"Heyelan nedeniyle,
2009 da Trabzon-Samsun karayolu ulaşıma kapanırken,
2010 da Akyazı İlkokulu boşaltılır.
2010-2013, Kayan heyelan sahasının ön cephesindeki deniz doldurulur.
2013-2015 Aktif Heyelan sahası içinden Akyazı Tüneli geçirilir.
2015 de Heyelan nedeniyle Trabzon-Samsun karayolu tekrar kapanır.
2016 Akyazı dolgusu ve Stadı biter. Zemin oturmaları ve deformasyonlar başlar, halende sürer.
2023 de oturması devam eden dolgu üzerinde Şehir Hastanesi İnşaatı başlar.
27 Ocak 2026 da M3,8 Trabzon depremi yaşanır.

Sentinel-1 Uydu verilerine göre depremde dolgu dahil tüm heyelan sahası 7 mm lik düşey hareket kazanmıştır.
Sonuç: Akyazı Köyü, Akyazı Tüneli ve Akyazı dolgusu üzerindeki Stat ile birlikte Şehir Hastanesi bölgenin aktif tektoniği ( depremselliği ) ve kitle hareketlelerinin ( heyelan ) tehditi altındadır.
Alarm durumu turuncu.
Ne yapılmalı?
Heyelan bölgesi ve dolgu alanına GNNS ağı kurularak 7/24 zemin hareketleri mm cinsinden AFAD veya KTÜ tarafından izlenmelidir."
Yarısı Bizden Kampanyası destek tutarları ne kadar? 5 soruda merak edilenler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
EKONOMİ
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала