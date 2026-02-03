https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/tekirdagda-egitime-bir-gunluk-ara--verildi-1103216084.html
Tekirdağ'da eğitime bir günlük ara verildi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 3 Şubat Salı günü ara verildi. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Saray ilçesiyle ilgili kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesiyle ilgili kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.