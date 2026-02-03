Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/tekirdagda-egitime-bir-gunluk-ara--verildi-1103216084.html
Tekirdağ'da eğitime bir günlük ara verildi
Tekirdağ'da eğitime bir günlük ara verildi
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 3 Şubat Salı günü ara verildi. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T01:11+0300
2026-02-03T01:11+0300
türki̇ye
eğitim
okul
tekirdağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099013890_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5d1bdec00749cf4daa846853bb1216fe.jpg
Tekirdağ'ın Saray ilçesiyle ilgili kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/fenerbahce-kocaelisporu-yenerek-20-yil-sonra-rekor-kirdi-1103214722.html
türki̇ye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099013890_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_17cdf2f3582c6bd4284d256f927fa08b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eğitim, okul, tekirdağ
eğitim, okul, tekirdağ

Tekirdağ'da eğitime bir günlük ara verildi

01:11 03.02.2026
© AAİstanbul okul
İstanbul okul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© AA
Abone ol
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 3 Şubat Salı günü ara verildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesiyle ilgili kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
SPOR
Fenerbahçe, Kocaelispor'u yenerek 20 yıl sonra rekor kırdı
Dün, 22:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала