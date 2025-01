https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/the-simpsons-kehanetleri-gundemden-dusmuyor-unlu-dizi-los-angeles-yanginini-da-tahmin-etti-1092703998.html

The Simpsons kehanetleri gündemden düşmüyor: Ünlü dizi Los Angeles yangınını da tahmin etti

The Simpsons dizisi, geleceği tahmin etme konusundaki ününü bir kez daha gündeme taşıdı. Hayranlar, dizinin 2007'de yayınlanan bir bölümünde 2025 Los Angeles... 15.01.2025

The Simpsons dizisi, yıllardır ilginç tahminleriyle gündeme geliyor. Bu kez, dizinin hayranları 2007 yılında yayınlanan 'Little Big Girl' adlı bölümün 2025’teki Los Angeles orman yangınlarını öngördüğünü iddia ediyor. Bahsi geçen bölümde, Bart Simpson’ın neden olduğu bir yangın, Springfield kasabasında büyük bir kaosa yol açıyor. Hayranlar, yangınların gösterim tarzını ve olay örgüsünü Los Angeles’ın sık sık yaşadığı orman yangınlarına benzetiyor.Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, dizinin geleceği tahmin etme konusundaki ününü yeniden alevlendirdi. Ancak uzmanlar, bu tahminlerin genellikle tesadüf olduğunu ve geniş temaların kasıtlı olarak seçildiğini belirtiyor. Bazı yorumcular bu tahminlerin abartıldığını düşünüyor ve bu tarz iddialara mesafeli yaklaşıyor.Dizi, geçmişte Donald Trump’ın başkanlığı, teknolojik yenilikler ve ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı olan Super Bowl'un spor sonuçları, geçen senenin son haftalarında çok konuşulan Jake Paul ve Mike Tyson boks maçı gibi pek çok olayın tahmin edilmesiyle dikkat çekmişti. Ancak 2025 Los Angeles yangınlarına dair bu iddia, dizinin 'geleceği görme yeteneği' hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

