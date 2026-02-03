https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/sariyerde-karaya-oturan-gemi-iki-gundur-bekliyor-hala-yardim-talep-etmiyor-1103233293.html
Sarıyer'de karaya oturan gemi iki gündür bekliyor: Hala yardım talep etmiyor
Sarıyer açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin, kurtarılma talebinde bulunmadan bekleyişi sürüyor. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisinin, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturmasının ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de tedbiren bölgede durmaya devam ediyor.Yardım talebi hala yokGeminin karaya oturmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen herhangi bir yardım talebinde bulunulmadığı öğrenildi.Ne olmuştu?Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında karaya oturmuştu.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.Komor Adaları nerede?Komorlar, Afrika’nın doğusunda, Hint Okyanusu’nda yer alan bir ada ülkesidir.
