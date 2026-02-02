https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/komor-adalari-bayrakli-kargo-gemisi-sariyerde-karaya-oturdu-kurtarilma-talebi-gelmedi-1103208179.html

Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Sarıyer'de karaya oturdu: Kurtarılma talebi gelmedi

Sputnik Türkiye

İstanbul Sarıyer'de, Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisi, kurtarılma talebinde bulunmadı. 02.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-02T16:16+0300

Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Sarıyer'de karaya oturdu.Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, dün gece Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu.İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Kargo gemisinden herhangi bir kurtarılma talebi gelmediği, ekiplerin bu nedenle müdahalede bulunamadığı ancak tedbir amaçlı bölgede konumlandıkları öğrenildi.Komor Adaları nerede?Komorlar, Afrika’nın doğusunda, Hint Okyanusu’nda yer alan bir ada ülkesidir.Konumu

