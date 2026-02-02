Türkiye
Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Sarıyer'de karaya oturdu: Kurtarılma talebi gelmedi
İstanbul Sarıyer'de, Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisi, kurtarılma talebinde bulunmadı. 02.02.2026
Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Sarıyer'de karaya oturdu: Kurtarılma talebi gelmedi

16:16 02.02.2026
İstanbul Sarıyer'de, Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisi, kurtarılma talebinde bulunmadı.
Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, dün gece Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Kargo gemisinden herhangi bir kurtarılma talebi gelmediği, ekiplerin bu nedenle müdahalede bulunamadığı ancak tedbir amaçlı bölgede konumlandıkları öğrenildi.

Komor Adaları nerede?

Komorlar, Afrika’nın doğusunda, Hint Okyanusu’nda yer alan bir ada ülkesidir.

Konumu

Madagaskar ile Mozambik arasında
Mozambik Kanalı üzerinde
Tanzanya ve Kenya kıyılarına görece yakın
