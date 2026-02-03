Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/sakaryada-kiz-yurdunda-patlama-ogrenciler-otellere-yerlestirildi-1103220452.html
Sakarya'da kız öğrenci yurdunda patlama: Öğrenciler otellere yerleştirildi
Sakarya'da kız öğrenci yurdunda patlama: Öğrenciler otellere yerleştirildi
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki özel kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu. Patlamada yaralanan olmadı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T09:33+0300
2026-02-03T09:35+0300
türki̇ye
afad
türkiye
sakarya
kız yurdu
patlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103220612_0:0:1469:826_1920x0_80_0_0_317ddbb080b9741d150d132af480b728.png
Sakarya'da bulunan kız öğrenci yurdunun mutfak kısmında patlama oldu.Öğrenci yurdunda patlamaBahçelievler Mahallesi Şehit Sinan Gümüştaş Sokak'taki yurdun zemin katında bulunan dinlenme bölümünde yer alan mutfak kısmında tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.Duvarlar yıkıldıPatlama nedeniyle zemin kattaki bazı duvarlar yıkıldı, eşyalar hasar gördü.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ile gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.Yaralanan olmadıOlayda yaralanan olmazken, patlamanın nedeni gerçekleştirilecek çalışmanın ardından belirlenecek.Öğrenciler tahliye edildiÖte yandan yurtta kalan öğrenciler, kentteki otellere yerleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/eskisehirdeki-fabrikada-patlama-6-isci-yaralandi-1103206556.html
türki̇ye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103220612_142:0:1243:826_1920x0_80_0_0_08d0775436d54393f10a7486d5c910a0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sakarya'da kız yurdunda patlama: öğrenciler otellere yerleştirildi
sakarya'da kız yurdunda patlama: öğrenciler otellere yerleştirildi

Sakarya'da kız öğrenci yurdunda patlama: Öğrenciler otellere yerleştirildi

09:33 03.02.2026 (güncellendi: 09:35 03.02.2026)
Sakarya'da kız yurdunda patlama: Öğrenciler otellere yerleştirildi
Sakarya'da kız yurdunda patlama: Öğrenciler otellere yerleştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
Abone ol
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki özel kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu. Patlamada yaralanan olmadı.
Sakarya'da bulunan kız öğrenci yurdunun mutfak kısmında patlama oldu.

Öğrenci yurdunda patlama

Bahçelievler Mahallesi Şehit Sinan Gümüştaş Sokak'taki yurdun zemin katında bulunan dinlenme bölümünde yer alan mutfak kısmında tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.

Duvarlar yıkıldı

Patlama nedeniyle zemin kattaki bazı duvarlar yıkıldı, eşyalar hasar gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ile gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yaralanan olmadı

Olayda yaralanan olmazken, patlamanın nedeni gerçekleştirilecek çalışmanın ardından belirlenecek.

Öğrenciler tahliye edildi

Öte yandan yurtta kalan öğrenciler, kentteki otellere yerleştirildi.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
TÜRKİYE
Eskişehir'deki fabrikada patlama: 6 işçi yaralandı
Dün, 15:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала