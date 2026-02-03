https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/sakaryada-kiz-yurdunda-patlama-ogrenciler-otellere-yerlestirildi-1103220452.html

Sakarya'da kız öğrenci yurdunda patlama: Öğrenciler otellere yerleştirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki özel kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu. Patlamada yaralanan olmadı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Sakarya'da bulunan kız öğrenci yurdunun mutfak kısmında patlama oldu.Öğrenci yurdunda patlamaBahçelievler Mahallesi Şehit Sinan Gümüştaş Sokak'taki yurdun zemin katında bulunan dinlenme bölümünde yer alan mutfak kısmında tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.Duvarlar yıkıldıPatlama nedeniyle zemin kattaki bazı duvarlar yıkıldı, eşyalar hasar gördü.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ile gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.Yaralanan olmadıOlayda yaralanan olmazken, patlamanın nedeni gerçekleştirilecek çalışmanın ardından belirlenecek.Öğrenciler tahliye edildiÖte yandan yurtta kalan öğrenciler, kentteki otellere yerleştirildi.

