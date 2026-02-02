https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/eskisehirdeki-fabrikada-patlama-6-isci-yaralandi-1103206556.html

Eskişehir'deki fabrikada patlama: 6 işçi yaralandı

Eskişehir'deki fabrikada patlama: 6 işçi yaralandı

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden ikisinin durumu ciddi. 02.02.2026, Sputnik Türkiye

Eskişehir'de bir fabrikada patlama meydana geldi.Olay, Odunpazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi'nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın Eskişehir Makine Fabrikası kısmında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde bahse konu noktada döküm yapıldığı sırada cüruf ismi verilen erimiş metalde patlama meydana geldi.İşçilerden 2'sinin durumu ciddiPatlama sonrası ilgili alanda çalışan 6 işçi yaralandı. Yaralılar için fabrikaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi H.G., S.G., M.T., C.M., İ.U. ve O.I. isimli işçiler ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin sağlık durumunun kısmen ciddi, geri kalan 4 işçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

