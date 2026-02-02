Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/eskisehirdeki-fabrikada-patlama-6-isci-yaralandi-1103206556.html
Eskişehir'deki fabrikada patlama: 6 işçi yaralandı
Eskişehir'deki fabrikada patlama: 6 işçi yaralandı
Sputnik Türkiye
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden ikisinin durumu ciddi. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T15:45+0300
2026-02-02T15:45+0300
türki̇ye
eskişehir
fabrika
patlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg
Eskişehir'de bir fabrikada patlama meydana geldi.Olay, Odunpazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi'nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın Eskişehir Makine Fabrikası kısmında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde bahse konu noktada döküm yapıldığı sırada cüruf ismi verilen erimiş metalde patlama meydana geldi.İşçilerden 2'sinin durumu ciddiPatlama sonrası ilgili alanda çalışan 6 işçi yaralandı. Yaralılar için fabrikaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi H.G., S.G., M.T., C.M., İ.U. ve O.I. isimli işçiler ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin sağlık durumunun kısmen ciddi, geri kalan 4 işçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_59352838fb654ddc5150b71e77b623b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eskişehir'deki fabrikada patlama: 6 işçi yaralandı
eskişehir'deki fabrikada patlama: 6 işçi yaralandı

Eskişehir'deki fabrikada patlama: 6 işçi yaralandı

15:45 02.02.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© AA
Abone ol
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden ikisinin durumu ciddi.
Eskişehir'de bir fabrikada patlama meydana geldi.
Olay, Odunpazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi'nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın Eskişehir Makine Fabrikası kısmında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde bahse konu noktada döküm yapıldığı sırada cüruf ismi verilen erimiş metalde patlama meydana geldi.

İşçilerden 2'sinin durumu ciddi

Patlama sonrası ilgili alanda çalışan 6 işçi yaralandı. Yaralılar için fabrikaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi H.G., S.G., M.T., C.M., İ.U. ve O.I. isimli işçiler ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin sağlık durumunun kısmen ciddi, geri kalan 4 işçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала