https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/kremlin-hindistandan-rus-petrolunden-vazgectikleri-yonunde-henuz-bir-aciklama-duymadik-1103227424.html
Kremlin: Hindistan’dan Rus petrolünden vazgeçtikleri yönünde henüz bir açıklama duymadık
Kremlin: Hindistan’dan Rus petrolünden vazgeçtikleri yönünde henüz bir açıklama duymadık
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Hindistan’ın Rusya’dan petrol almayı reddettiği yönündeki iddiayla ilgili olarak, “Henüz bir açıklama duymadık” dedi. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T13:31+0300
2026-02-03T13:31+0300
2026-02-03T13:40+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
hindistan
abd
donald trump
narendra modi
petrol
stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_bbd9ae7b120f98a4476d98e36f670102.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rus petrolünden vazgeçmeyi ve ABD’den petrol alımlarını artırmayı kabul ettiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, “Şu ana kadar Delhi'den bu konuda herhangi bir açıklama duymadık” ifadesini kullandı.Bu konudaki tüm haberleri yakından takip ettiklerini dile getiren Rus yetkili, “Elbette, Başkan Trump'ın açıklamalarını çok yakından takip ediyor, bunları dikkatlice not ediyor ve analiz ediyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Yeni START için karar verme süresi daralıyor’Peskov, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili bir soru üzerine, “Gerçekten de zaman hızla kısalıyor” diyerek şunu kaydetti:Rusya’nın Yeni START Anlaşması ile ilgili sunduğu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de ayrıntılı bir şekilde anlattığı önerinin hala masada olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Bu girişime ilişkin Amerikalılardan henüz bir cevap alamadık. Önümüzdeki günlerde de önerilerimiz gündemde kalmaya devam edecek” ifadesini kullandı.'Çin katılmayacak'Trump’ın, yeni anlaşmaya Çin’in de katılması gerektiği ısrarını değerlendiren Peskov, “Çinli dostlarımızın buna karşı olduğunu biliyorsunuz. Şu anki nükleer potansiyelleri, ne Rusya'nın ne de ABD'nin potansiyeliyle kıyaslanamaz” dedi.Öte yandan stratejik istikrarın gelecekteki sistemini tartışırken, ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerinin, yani İngiltere ve Fransa'nın nükleer kapasitelerini göz ardı etmemenin Rusya için önemli olduğunu vurgulayan Rus yetkili, “Bu olmadan, müzakerelerin devamı kesinlikle mümkün olmayacak. Başkan Putin de bunu defalarca dile getirmişti” diye ekledi.‘Rus milliler turnuvalara geri dönmeli’Ayrıca FIFA’nın, Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisiz olduğu ve Rusya milli futbol takımının turnuvalara geri dönmesi gerektiği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Peskov, Rus takımının tüm hakların tamamen iade edilmesi ve FIFA müsabakalarına yeniden katılabilmesi gerektiğini söyledi.Peskov ayrıca Rusya lideri Putin’in bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ukraynada-askeri-sanayi-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-400-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103225180.html
rusya
hindistan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_153:0:1146:745_1920x0_80_0_0_cd03dd23c5e87e78c203aff4d9b874b7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, hindistan, abd, donald trump, narendra modi, petrol, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3)
rusya, kremlin, dmitriy peskov, hindistan, abd, donald trump, narendra modi, petrol, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3)
Kremlin: Hindistan’dan Rus petrolünden vazgeçtikleri yönünde henüz bir açıklama duymadık
13:31 03.02.2026 (güncellendi: 13:40 03.02.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Hindistan’ın Rusya’dan petrol almayı reddettiği yönündeki iddiayla ilgili olarak, “Henüz bir açıklama duymadık” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rus petrolünden vazgeçmeyi ve ABD’den petrol alımlarını artırmayı kabul ettiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, “Şu ana kadar Delhi'den bu konuda herhangi bir açıklama duymadık” ifadesini kullandı.
Bu konudaki tüm haberleri yakından takip ettiklerini dile getiren Rus yetkili, “Elbette, Başkan Trump'ın açıklamalarını çok yakından takip ediyor, bunları dikkatlice not ediyor ve analiz ediyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD-Hindistan ikili ilişkisine saygı duyuyoruz. Ancak Rusya ve Hindistan arasındaki gelişmiş stratejik ortaklığımızı geliştirmeye de aynı derecede önem veriyoruz. Bizim için bu son derece önemli. Delhi ile ikili ilişkilerimizi her türlü şekilde daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz ve zaten bunu yapıyoruz.
‘Yeni START için karar verme süresi daralıyor’
Peskov, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili bir soru üzerine, “Gerçekten de zaman hızla kısalıyor” diyerek şunu kaydetti:
Tam anlamıyla birkaç gün içinde dünya, şimdiye kadar olduğundan daha tehlikeli bir duruma düşebilir. Dünyanın en büyük nükleer silah depolarına sahip iki ülke olan ABD ve Rusya, ilk kez bu silah depolarını sınırlayacak ve kontrol edecek bir temel belge olmadan kalacaklar.
Rusya’nın Yeni START Anlaşması ile ilgili sunduğu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de ayrıntılı bir şekilde anlattığı önerinin hala masada olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Bu girişime ilişkin Amerikalılardan henüz bir cevap alamadık. Önümüzdeki günlerde de önerilerimiz gündemde kalmaya devam edecek” ifadesini kullandı.
Trump’ın, yeni anlaşmaya Çin’in de katılması gerektiği ısrarını değerlendiren Peskov, “Çinli dostlarımızın buna karşı olduğunu biliyorsunuz. Şu anki nükleer potansiyelleri, ne Rusya'nın ne de ABD'nin potansiyeliyle kıyaslanamaz” dedi.
Öte yandan stratejik istikrarın gelecekteki sistemini tartışırken, ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerinin, yani İngiltere ve Fransa'nın nükleer kapasitelerini göz ardı etmemenin Rusya için önemli olduğunu vurgulayan Rus yetkili, “Bu olmadan, müzakerelerin devamı kesinlikle mümkün olmayacak. Başkan Putin de bunu defalarca dile getirmişti” diye ekledi.
‘Rus milliler turnuvalara geri dönmeli’
Ayrıca FIFA’nın, Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisiz olduğu ve Rusya milli futbol takımının turnuvalara geri dönmesi gerektiği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Peskov, Rus takımının tüm hakların tamamen iade edilmesi ve FIFA müsabakalarına yeniden katılabilmesi gerektiğini söyledi.
Peskov ayrıca Rusya lideri Putin’in bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.