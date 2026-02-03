https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/kremlin-hindistandan-rus-petrolunden-vazgectikleri-yonunde-henuz-bir-aciklama-duymadik-1103227424.html

Kremlin: Hindistan’dan Rus petrolünden vazgeçtikleri yönünde henüz bir açıklama duymadık

Kremlin: Hindistan’dan Rus petrolünden vazgeçtikleri yönünde henüz bir açıklama duymadık

Kremlin Sözcüsü Peskov, Hindistan’ın Rusya’dan petrol almayı reddettiği yönündeki iddiayla ilgili olarak, “Henüz bir açıklama duymadık” dedi. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rus petrolünden vazgeçmeyi ve ABD’den petrol alımlarını artırmayı kabul ettiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, “Şu ana kadar Delhi'den bu konuda herhangi bir açıklama duymadık” ifadesini kullandı.Bu konudaki tüm haberleri yakından takip ettiklerini dile getiren Rus yetkili, “Elbette, Başkan Trump'ın açıklamalarını çok yakından takip ediyor, bunları dikkatlice not ediyor ve analiz ediyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Yeni START için karar verme süresi daralıyor’Peskov, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) ile ilgili bir soru üzerine, “Gerçekten de zaman hızla kısalıyor” diyerek şunu kaydetti:Rusya’nın Yeni START Anlaşması ile ilgili sunduğu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de ayrıntılı bir şekilde anlattığı önerinin hala masada olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Bu girişime ilişkin Amerikalılardan henüz bir cevap alamadık. Önümüzdeki günlerde de önerilerimiz gündemde kalmaya devam edecek” ifadesini kullandı.'Çin katılmayacak'Trump’ın, yeni anlaşmaya Çin’in de katılması gerektiği ısrarını değerlendiren Peskov, “Çinli dostlarımızın buna karşı olduğunu biliyorsunuz. Şu anki nükleer potansiyelleri, ne Rusya'nın ne de ABD'nin potansiyeliyle kıyaslanamaz” dedi.Öte yandan stratejik istikrarın gelecekteki sistemini tartışırken, ABD'nin Avrupa'daki müttefiklerinin, yani İngiltere ve Fransa'nın nükleer kapasitelerini göz ardı etmemenin Rusya için önemli olduğunu vurgulayan Rus yetkili, “Bu olmadan, müzakerelerin devamı kesinlikle mümkün olmayacak. Başkan Putin de bunu defalarca dile getirmişti” diye ekledi.‘Rus milliler turnuvalara geri dönmeli’Ayrıca FIFA’nın, Rusya’ya yönelik yaptırımların etkisiz olduğu ve Rusya milli futbol takımının turnuvalara geri dönmesi gerektiği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Peskov, Rus takımının tüm hakların tamamen iade edilmesi ve FIFA müsabakalarına yeniden katılabilmesi gerektiğini söyledi.Peskov ayrıca Rusya lideri Putin’in bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.

