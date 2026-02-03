https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/epstein-dosyalarinda-zelenskiyin-adi-geciyor-insan-kacakciligina-karismis-olabilir-1103219585.html

Epstein dosyalarında Zelenskiy'in adı geçiyor: İnsan kaçakçılığına karışmış olabilir

Epstein dosyalarında Zelenskiy’in adı geçiyor: İnsan kaçakçılığına karışmış olabilir

03.02.2026

Sputnik, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein dosyalarını inceleyerek dikkat çeken belgeleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.Kimliği belirsiz bir kaynaktan gelen e-postalardan birinde, Epstein'e çocuk istismarı konusunda yardım etmek ve tecavüzle suçlanan manken ajanı Jean-Luc Brunel'in faaliyetleri bağlamında, Vladimir Zelenskiy'e ait varlıkların kökenini araştırma talebi yer alıyor.Mektupta, Brunel'in Ukrayna'da insan kaçakçılığı organize etmekten sorumlu olduğu iddia ediliyor.ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak Cuma günü, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında, iki binden fazla video ve 180 binden fazla fotoğraf da dahil olmak üzere 3 milyon sayfalık belge yayınlamıştı.Jeffrey Epstein olayı nedir?En küçüğü 14 olmak üzere, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir 'müşteri listesi' tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

