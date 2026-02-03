Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/putin-yilin-ilk-ekonomi-toplantisini-gerceklestirdi-1103238020.html
Putin, yılın ilk ekonomi toplantısını gerçekleştirdi
Putin, yılın ilk ekonomi toplantısını gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026 yılının ilk ekonomi konulu toplantısını gerçekleştirdi. Gündemde, ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimine ilişkin... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T20:25+0300
2026-02-03T20:25+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
toplantı
ekonomi
enflasyon
iş gücü
ekonomik büyüme
katma değer vergisi (kdv)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103016/21/1030162111_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_a27329966ec485d8e5579a635b7e075f.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026 yılının ilk ekonomi konulu toplantısını Kremlin’de gerçekleştirdi. Ekonomi yönetimi ve kabine üyelerinin katıldığı oturumda, ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimi ile ilgili öne çıkan başlıklar ele alındı.Toplantıda konuşan Putin, 2025 yılında ülke ekonomisinin yüzde 1 oranında büyüdüğünü belirtti. Bu büyüme oranının önceki yıllara kıyasla daha düşük olduğunu vurgulayan Rus lider, bu durumun beklenen ve bilinçli bir yavaşlama olduğunu, temel hedefin enflasyonla mücadele olduğunu ifade etti.Putin, 2025 yılı itibarıyla enflasyonun yüzde 5.6 seviyesine gerilediğini, 2026 sonunda ise bu oranın yüzde 5’in altına düşmesini beklediklerini söyledi. Rus lider, yılın başında enflasyonda gözlenen hızlanmanın ise öngörüldüğünü ve KDV artışıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.Toplantıda ayrıca, ekonomi’nin bazı sektörlerinde yaşanan iş gücü açığına dikkat çekilerek, işgücü verimliliğinin artırılmasının ülkenin öncelikli hedeflerinden biri olduğu belirtildi.Bir önceki ekonomi toplantısı Aralık 2025’te yapılmış, kamu çalışanlarının maaş artışları, emekli aylıklarının yükseltilmesi ve yoksulluğun daha da azaltılması gibi başlıklar öne çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/kremlin-hindistandan-rus-petrolunden-vazgectikleri-yonunde-henuz-bir-aciklama-duymadik-1103227424.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103016/21/1030162111_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4e56b8af5b39b38fc6137b51e1587cab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, kremlin, toplantı, ekonomi, enflasyon, iş gücü, ekonomik büyüme, katma değer vergisi (kdv)
vladimir putin, kremlin, toplantı, ekonomi, enflasyon, iş gücü, ekonomik büyüme, katma değer vergisi (kdv)

Putin, yılın ilk ekonomi toplantısını gerçekleştirdi

20:25 03.02.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026 yılının ilk ekonomi konulu toplantısını gerçekleştirdi. Gündemde, ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimine ilişkin güncel başlıklar yer aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026 yılının ilk ekonomi konulu toplantısını Kremlin’de gerçekleştirdi. Ekonomi yönetimi ve kabine üyelerinin katıldığı oturumda, ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimi ile ilgili öne çıkan başlıklar ele alındı.
Toplantıda konuşan Putin, 2025 yılında ülke ekonomisinin yüzde 1 oranında büyüdüğünü belirtti. Bu büyüme oranının önceki yıllara kıyasla daha düşük olduğunu vurgulayan Rus lider, bu durumun beklenen ve bilinçli bir yavaşlama olduğunu, temel hedefin enflasyonla mücadele olduğunu ifade etti.
Putin, 2025 yılı itibarıyla enflasyonun yüzde 5.6 seviyesine gerilediğini, 2026 sonunda ise bu oranın yüzde 5’in altına düşmesini beklediklerini söyledi. Rus lider, yılın başında enflasyonda gözlenen hızlanmanın ise öngörüldüğünü ve KDV artışıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.
Toplantıda ayrıca, ekonomi’nin bazı sektörlerinde yaşanan iş gücü açığına dikkat çekilerek, işgücü verimliliğinin artırılmasının ülkenin öncelikli hedeflerinden biri olduğu belirtildi.
Bir önceki ekonomi toplantısı Aralık 2025’te yapılmış, kamu çalışanlarının maaş artışları, emekli aylıklarının yükseltilmesi ve yoksulluğun daha da azaltılması gibi başlıklar öne çıkmıştı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
DÜNYA
Kremlin: Hindistan’dan Rus petrolünden vazgeçtikleri yönünde henüz bir açıklama duymadık
13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала