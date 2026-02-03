Putin, yılın ilk ekonomi toplantısını gerçekleştirdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/putin-yilin-ilk-ekonomi-toplantisini-gerceklestirdi-1103238020.html

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026 yılının ilk ekonomi konulu toplantısını gerçekleştirdi. Gündemde, ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimine ilişkin... 03.02.2026

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026 yılının ilk ekonomi konulu toplantısını Kremlin’de gerçekleştirdi. Ekonomi yönetimi ve kabine üyelerinin katıldığı oturumda, ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimi ile ilgili öne çıkan başlıklar ele alındı.Toplantıda konuşan Putin, 2025 yılında ülke ekonomisinin yüzde 1 oranında büyüdüğünü belirtti. Bu büyüme oranının önceki yıllara kıyasla daha düşük olduğunu vurgulayan Rus lider, bu durumun beklenen ve bilinçli bir yavaşlama olduğunu, temel hedefin enflasyonla mücadele olduğunu ifade etti.Putin, 2025 yılı itibarıyla enflasyonun yüzde 5.6 seviyesine gerilediğini, 2026 sonunda ise bu oranın yüzde 5’in altına düşmesini beklediklerini söyledi. Rus lider, yılın başında enflasyonda gözlenen hızlanmanın ise öngörüldüğünü ve KDV artışıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.Toplantıda ayrıca, ekonomi’nin bazı sektörlerinde yaşanan iş gücü açığına dikkat çekilerek, işgücü verimliliğinin artırılmasının ülkenin öncelikli hedeflerinden biri olduğu belirtildi.Bir önceki ekonomi toplantısı Aralık 2025’te yapılmış, kamu çalışanlarının maaş artışları, emekli aylıklarının yükseltilmesi ve yoksulluğun daha da azaltılması gibi başlıklar öne çıkmıştı.

