Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ikili ilişkiler ve OPEC+ işbirliğini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin 100’üncü yılında gelinen düzeyi, OPEC+ çerçevesindeki ortak çalışmaları ve küresel enerji piyasalarındaki durumu ele aldı.Açıklamada, 19 Şubat’ta Rusya ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100’üncü yıl dönümünün kutlanacak olmasına atıf yapılarak, “19 Şubat’ta kutlanacak olan Rusya ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü öncesinde, ikili ilişkilerin yüksek bir seviyeye ulaştığı, çok boyutlu ve karşılıklı faydaya dayalı bir nitelik kazandığı memnuniyetle kaydedildi” ifadelerine yer verildi.Liderlerin, küresel enerji piyasasında istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları, ayrıca çeşitli uluslararası ve bölgesel konuları da görüştükleri belirtildi.Putin ve bin Selman’ın, siyasi, ticari-ekonomik ve insani alanlarda iş birliğini daha da derinleştirme konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.Kremlin’e göre iki lider, en son 19 Ağustos geçen yıl temas kurmuş, o görüşmede Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’nın Anchorage kentinde yaptığı görüşmenin sonuçları hakkında bilgi vermişti.

