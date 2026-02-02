Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/amerikan-basini-abd-iran-nukleer-gorusmeleri-cuma-gunu-istanbulda-planlaniyor-1103212454.html
Amerikan basını: ABD-İran nükleer görüşmeleri, cuma günü İstanbul’da planlanıyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere cuma günü İstanbul'da bir araya... 02.02.2026
Amerikan basını: ABD-İran nükleer görüşmeleri, cuma günü İstanbul’da planlanıyor

18:33 02.02.2026 (güncellendi: 19:30 02.02.2026)
Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere cuma günü İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor. Bu bilgi, konuya aşina iki kaynağın Virginia merkezli Axios’a verdiği bilgiye dayanıyor.
Planlamaya aşina üçüncü bir kaynak, cuma günkü bir görüşmenin 'en iyi senaryo' olduğunu söyledi, ancak gerçekleşene kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını vurguladı.
Bu görüşme, Axios'a göre müzakerelerin çöküşü ve geçen Haziran’daki 12 günlük savaşın ardından ABD ve İranlı yetkililer arasındaki ilk temas olacak.
Görüşme, ABD’nin Körfez’de büyük bir askerî yığınak yaptığı bir dönemde ve ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri çatışmadan kaçınmanın tek yolunun hızlı bir anlaşma olduğunu ısrarla savunduğu bir süreçte geliyor.

Türkiye-Mısır-Katar çalışması

Planlanan görüşmenin, son birkaç gündür Türkiye, Mısır ve Katar’ın yürüttüğü diplomatik girişimlerin sonucu olduğu aktarıldı.
Pazartesi günü Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları, olası görüşmeyi ele almak üzere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yeniden görüştü.
İran devlet medyası da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Trump yönetimiyle müzakerelerin yeniden başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme

İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından bu görüşme ile ABD ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.
Arakçi, İran'daki yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz" demişti.
DÜNYA
İran medyası: Tahran ve Washington önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayabilir
14:53
