https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/amerikan-basini-abd-iran-nukleer-gorusmeleri-cuma-gunu-istanbulda-planlaniyor-1103212454.html
Amerikan basını: ABD-İran nükleer görüşmeleri, cuma günü İstanbul’da planlanıyor
Amerikan basını: ABD-İran nükleer görüşmeleri, cuma günü İstanbul’da planlanıyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere cuma günü İstanbul’da bir araya... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T18:33+0300
2026-02-02T18:33+0300
2026-02-02T19:30+0300
dünya
abd
i̇ran
i̇stanbul
steve witkoff
donald trump
haberler
mısır
axios
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202025_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6d37e936c152337d8938780e75ef6d9.jpg
Planlamaya aşina üçüncü bir kaynak, cuma günkü bir görüşmenin 'en iyi senaryo' olduğunu söyledi, ancak gerçekleşene kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını vurguladı.Bu görüşme, Axios'a göre müzakerelerin çöküşü ve geçen Haziran’daki 12 günlük savaşın ardından ABD ve İranlı yetkililer arasındaki ilk temas olacak. Görüşme, ABD’nin Körfez’de büyük bir askerî yığınak yaptığı bir dönemde ve ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri çatışmadan kaçınmanın tek yolunun hızlı bir anlaşma olduğunu ısrarla savunduğu bir süreçte geliyor.Türkiye-Mısır-Katar çalışmasıPlanlanan görüşmenin, son birkaç gündür Türkiye, Mısır ve Katar’ın yürüttüğü diplomatik girişimlerin sonucu olduğu aktarıldı. Pazartesi günü Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları, olası görüşmeyi ele almak üzere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yeniden görüştü.İran devlet medyası da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Trump yönetimiyle müzakerelerin yeniden başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.Haziran 2025'ten sonra ilk görüşmeİran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından bu görüşme ile ABD ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.Arakçi, İran'daki yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/iran-medyasi-tahran-ve-washington-onumuzdeki-gunlerde-gorusmelere-baslayabilir-1103205813.html
i̇ran
i̇stanbul
mısır
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202025_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2dfd8f83bbffe65e376469e43294d8bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, i̇stanbul, steve witkoff, donald trump, haberler, mısır, axios, abd
abd, i̇ran, i̇stanbul, steve witkoff, donald trump, haberler, mısır, axios, abd
Amerikan basını: ABD-İran nükleer görüşmeleri, cuma günü İstanbul’da planlanıyor
18:33 02.02.2026 (güncellendi: 19:30 02.02.2026)
Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere cuma günü İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor. Bu bilgi, konuya aşina iki kaynağın Virginia merkezli Axios’a verdiği bilgiye dayanıyor.
Planlamaya aşina üçüncü bir kaynak, cuma günkü bir görüşmenin 'en iyi senaryo' olduğunu söyledi, ancak gerçekleşene kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını vurguladı.
Bu görüşme, Axios'a göre müzakerelerin çöküşü ve geçen Haziran’daki 12 günlük savaşın ardından ABD ve İranlı yetkililer arasındaki ilk temas olacak.
Görüşme, ABD’nin Körfez’de büyük bir askerî yığınak yaptığı bir dönemde ve ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri çatışmadan kaçınmanın tek yolunun hızlı bir anlaşma olduğunu ısrarla savunduğu bir süreçte geliyor.
Türkiye-Mısır-Katar çalışması
Planlanan görüşmenin, son birkaç gündür Türkiye, Mısır ve Katar’ın yürüttüğü diplomatik girişimlerin sonucu olduğu aktarıldı.
Pazartesi günü Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları, olası görüşmeyi ele almak üzere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yeniden görüştü.
İran devlet medyası da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Trump yönetimiyle müzakerelerin yeniden başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.
Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme
İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından bu görüşme ile ABD ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.
Arakçi, İran'daki yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz" demişti.