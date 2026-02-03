Türkiye
Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğlu 'cinsel saldırı' davası öncesi yeniden gözaltına alındı
Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğlu 'cinsel saldırı' davası öncesi yeniden gözaltına alındı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, hakkında açılan tecavüz davasının başlamasına günler kala yeni suçlamalar nedeniyle tutuklandı. Oslo polisi, Høiby’nin pazar akşamı saldırı, bıçakla tehdit ve uzaklaştırma kararını ihlal suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı. Polis Savcısı Andreas Kruszewski, yaptığı açıklamada, “Marius Borg Høiby, darp, bıçakla tehdit ve uzaklaştırma kararının ihlali suçlamalarıyla tutuklanmıştır” ifadelerini kullandı.29 yaşındaki Høiby, aralarında dört tecavüz suçlamasının da bulunduğu toplam 38 ayrı suçtan yargılanacak. Dosyada ayrıca eski partnerine yönelik şiddet ve bazı kadınları izinsiz şekilde gizlice kayda alma iddiaları da yer alıyor. Høiby, yaklaşık bir buçuk yıl önce Oslo'da karıştığı şiddet olayının ardından gözaltına alınmıştı.4 hafta tutuklu kalmasına hükmedildiHakkındaki ağır suçlamaları reddeden Høiby'nin davası bugün Oslo'da başladı ve yaklaşık yedi hafta sürmesi bekleniyor. Savcılık, yeniden suç işleme riskine dikkat çekerek Høiby'nin dört hafta boyunca tutuklu kalmasını talep ederken mahkeme sanığın en az 2 Mart'a kadar tutuklu kalmasına hükmetti.Epstein bağlantısı dikkat çektiABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Jeffrey Epstein dosyalarında Veliaht Prenses Mette-Marit'in de adı geçiyor. Belgelerde, Mette-Marit’in Epstein ile 2011-2014 yılları arasında yakın temas halinde olduğu, hakkında suçlamalar bulunmasına rağmen ilişkisini sürdürdüğü ortaya çıkmıştı. Prenses, yaptığı açıklamada “Kötü bir muhakeme örneği sergiledim. Epstein’la temas kurmuş olmaktan derin pişmanlık duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Høiby, tecavüz davası öncesinde yeni suçlamalarla gözaltına alındı. Son dönemde prensesin adı, ABD'de yeni Jeffrey Epstein dosyalarının yayımlanmasıyla belgelerde birçok kez adı geçmişti.
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, hakkında açılan tecavüz davasının başlamasına günler kala yeni suçlamalar nedeniyle tutuklandı. Oslo polisi, Høiby’nin pazar akşamı saldırı, bıçakla tehdit ve uzaklaştırma kararını ihlal suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.
Polis Savcısı Andreas Kruszewski, yaptığı açıklamada, “Marius Borg Høiby, darp, bıçakla tehdit ve uzaklaştırma kararının ihlali suçlamalarıyla tutuklanmıştır” ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki Høiby, aralarında dört tecavüz suçlamasının da bulunduğu toplam 38 ayrı suçtan yargılanacak. Dosyada ayrıca eski partnerine yönelik şiddet ve bazı kadınları izinsiz şekilde gizlice kayda alma iddiaları da yer alıyor.
Høiby, yaklaşık bir buçuk yıl önce Oslo'da karıştığı şiddet olayının ardından gözaltına alınmıştı.

4 hafta tutuklu kalmasına hükmedildi

Hakkındaki ağır suçlamaları reddeden Høiby'nin davası bugün Oslo'da başladı ve yaklaşık yedi hafta sürmesi bekleniyor. Savcılık, yeniden suç işleme riskine dikkat çekerek Høiby'nin dört hafta boyunca tutuklu kalmasını talep ederken mahkeme sanığın en az 2 Mart'a kadar tutuklu kalmasına hükmetti.

Epstein bağlantısı dikkat çekti

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Jeffrey Epstein dosyalarında Veliaht Prenses Mette-Marit'in de adı geçiyor. Belgelerde, Mette-Marit’in Epstein ile 2011-2014 yılları arasında yakın temas halinde olduğu, hakkında suçlamalar bulunmasına rağmen ilişkisini sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.
Prenses, yaptığı açıklamada “Kötü bir muhakeme örneği sergiledim. Epstein’la temas kurmuş olmaktan derin pişmanlık duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.
