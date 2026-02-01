Türkiye
İran'ın güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.02.2026, Sputnik Türkiye
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.41'de kaydedildi.Deprem, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.41'de kaydedildi.
Deprem, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
