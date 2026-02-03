https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/meteoroloji-saat-verdi-3-bolgede-kar-yagisi-diger-bolgelerde-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-bekleniyor-1103218266.html

Meteoroloji saat verdi: 3 bölgede kar yağışı diğer bölgelerde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

03.02.2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Şubat hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Meteoroloji'den uyarılarYağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE - 12°C - Parçalı ve çok bulutluEDİRNE - 3°C - Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL - 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurluKOCAELİ - 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR - 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurluDENİZLİ - 12°C - Parçalı ve çok bulutluİZMİR - 14°C - Parçalı ve çok bulutluMUĞLA - 13°C - Parçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.ADANA - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluANTALYA - 19°C - Parçalı ve çok bulutluHATAY - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğu ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.ANKARA - 6°C - Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR - 5°C - Parçalı ve çok bulutluKONYA - 9°C - Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS - 3°C - Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.BOLU - 3°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE - 6°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluSİNOP - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK - 6°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Doğu kıyılarında yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN - 9°C - Çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN - 9°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON - 12°C - Çok bulutlu, doğu kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - 3°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS - 3°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurluVAN - 5°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP - 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

