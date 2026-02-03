https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/merkez-bankasina-yeni-atamalar-duyuruldu-1103215846.html

Merkez Bankası'na yeni atamalar duyuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılıklarına Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda üst düzey atamalar yapıldı.Karara göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılık görevlerine Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara getirildi.Söz konusu atamalar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda yürürlüğe girdi.

