https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/merkez-bankasina-yeni-atamalar-duyuruldu-1103215846.html
Merkez Bankası'na yeni atamalar duyuruldu
Merkez Bankası'na yeni atamalar duyuruldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılıklarına Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T00:21+0300
2026-02-03T00:21+0300
2026-02-03T00:24+0300
türki̇ye
merkez bankası
fatih karahan
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6ecfeab6b3261d58353f81b0bba7ee76.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda üst düzey atamalar yapıldı.Karara göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılık görevlerine Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara getirildi.Söz konusu atamalar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/merkez-bankasi-baskani-karahan-siki-para-politikasi-durusunu-surdurecegiz-1103078657.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0a6a05343c70e0730df7494678df7514.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası, fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası, fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Merkez Bankası'na yeni atamalar duyuruldu
00:21 03.02.2026 (güncellendi: 00:24 03.02.2026)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılıklarına Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda üst düzey atamalar yapıldı.
Karara göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılık görevlerine Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara getirildi.
Söz konusu atamalar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda yürürlüğe girdi.