Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/merkez-bankasina-yeni-atamalar-duyuruldu-1103215846.html
Merkez Bankası'na yeni atamalar duyuruldu
Merkez Bankası'na yeni atamalar duyuruldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılıklarına Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T00:21+0300
2026-02-03T00:24+0300
türki̇ye
merkez bankası
fatih karahan
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6ecfeab6b3261d58353f81b0bba7ee76.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda üst düzey atamalar yapıldı.Karara göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılık görevlerine Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara getirildi.Söz konusu atamalar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/merkez-bankasi-baskani-karahan-siki-para-politikasi-durusunu-surdurecegiz-1103078657.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0a6a05343c70e0730df7494678df7514.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası, fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

Merkez Bankası'na yeni atamalar duyuruldu

00:21 03.02.2026 (güncellendi: 00:24 03.02.2026)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© AA
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılıklarına Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda üst düzey atamalar yapıldı.
Karara göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yardımcılık görevlerine Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara getirildi.
Söz konusu atamalar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda yürürlüğe girdi.
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
TÜRKİYE
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz
27 Ocak, 21:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала