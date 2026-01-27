https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/merkez-bankasi-baskani-karahan-siki-para-politikasi-durusunu-surdurecegiz-1103078657.html

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kısa ve orta vadeli göstergelerin dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ettiğini belirterek, beklentileri kalıcı... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm' toplantıları kapsamında Gaziantep’te iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu.Toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Karahan, “Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor. Beklentileri kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz. Ekonomideki büyüme, beklentiler ve risk primindeki iyileşme eşliğinde sürerken, sektörel dönüşüm belirginleşiyor. Fiyat istikrarı, kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.Hizmet enflasyonuna değinen Başkan Karahan, “Kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Hizmetlerde daha düşük katılık 2026’da dezenflasyonu destekleyecektir. İş yeri kira enflasyonundaki gerileme maliyet yönlü baskıları hafifletmektedir. Maliyet yönlü baskılar zayıflamaktadır. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir” dedi.Başkan Karahan, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” açıklamasında bulundu.

2026

