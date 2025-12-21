Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/peskov-putin-macronla-diyaloga-hazir-1102019641.html
Peskov: Putin, Macron'la diyaloğa hazır
Peskov: Putin, Macron'la diyaloğa hazır
Sputnik Türkiye
Macron'un Avrupa'ya Rus lider Putin'le görüşme çağrısı yapmasının ardından Kremlin'den olası temaslara dair açıklama geldi. 21.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-21T10:49+0300
2025-12-21T14:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
emmanuel macron
rusya
ukrayna
kremlin
sputnik
vladimir putin
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042900785_0:93:3001:1781_1920x0_80_0_0_1a2b3b960896d3e7b8d30fae6de3533b.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la diyaloğa hazır olduğunu söyledi.Sputnik'e demeç veren Peskov, "Macron, Putin'le görüşmeye istekli olduğunu ifade etti. Devlet Başkanı'nın Yılın Özeti programında söylediklerini hatırlamak çok önemli. O da, Macron'la diyalog kurmaya hazır olduğunu belirtti. Dolayısıyla, karşılıklı siyasi irade varsa, bu ancak olumlu olarak değerlendirilebilir" dedi.'Taraflar birbirini anlamaya çalışmalı'Kremlin Sözcüsü, Putin ve Macron arasındaki olası diyaloğun tarafların birbirini anlama çabası olması gerektiğini de belirtti.Peskov, "Elbette, diyalogdan bahsediyorsak, bu birbirimize ders vermeye çalışmaya yönelik bir diyalog olmamalı. Bu, birbirimizin tutumlarını anlamaya çalışmakla ilgili bir diyalog olmalı. Putin tutumunu açıklamaya, muhataplarına ayrıntılı, samimi ve tutarlı bir şekilde anlatmaya her zaman hazır" ifadelerini kullandı.Elysee Sarayı, Kremlin'in açıklamasını memnuniyetle karşıladıPeskov'un sözlerinin ardından Elysee Sarayı, Kremlin'in açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.France 24'ün haberine göre Fransız tarafı, Rusya'yla diyaloğun yeniden başlatılması için en uygun formatı önümüzdeki günlerde belirleyeceklerini vurguladı.Macron’un Putin’le diyaloğu yeniden başlatma önerisiFransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın en yakın zamanda Rusya lideri Putin’le diyaloğu yeniden başlatma yolunu bulması gerektiğini belirtmişti."Avrupalılar ve Ukraynalılar olarak bu tartışmayı yeniden başlatmak için uygun bir zemin bulmanın hepimizin çıkarına olduğuna inanıyorum" diyen Macron, Avrupalıların bunu 'önümüzdeki haftalarda' yapmanın bir yolunu bulması gerektiğini dile getirmişti.Temmuz ayında telefonda konuşmuşlardıPutin ve Macron arasında, 3 yıl sonra ilk kez Temmuz ayında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. İki lider Ukrayna çatışmasını, İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasını ve ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarını görüşmüştü. Taraflar, Ortadoğu'daki pozisyonlarını koordine etmek için temas halinde kalma konusunda anlaşmıştı.Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesinin içeriğinin zengin olduğunu bildirmişti. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Moskova ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu teyit etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/dmitriyevden-miamideki-ukrayna-gorusmelerine-iliskin-aciklama-1102018234.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042900785_250:0:2749:1874_1920x0_80_0_0_c976d04b5111865cd872818043bfcedf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, rusya, ukrayna, kremlin, sputnik, vladimir putin, dmitriy peskov
emmanuel macron, rusya, ukrayna, kremlin, sputnik, vladimir putin, dmitriy peskov

Peskov: Putin, Macron'la diyaloğa hazır

10:49 21.12.2025 (güncellendi: 14:21 21.12.2025)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidin Vladimir Putin, Emmanuel Macron
 Vladimir Putin, Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Macron'un Avrupa'ya Rus lider Putin'le görüşme çağrısı yapmasının ardından Kremlin'den olası temaslara dair açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

Sputnik'e demeç veren Peskov, "Macron, Putin'le görüşmeye istekli olduğunu ifade etti. Devlet Başkanı'nın Yılın Özeti programında söylediklerini hatırlamak çok önemli. O da, Macron'la diyalog kurmaya hazır olduğunu belirtti. Dolayısıyla, karşılıklı siyasi irade varsa, bu ancak olumlu olarak değerlendirilebilir" dedi.

'Taraflar birbirini anlamaya çalışmalı'

Kremlin Sözcüsü, Putin ve Macron arasındaki olası diyaloğun tarafların birbirini anlama çabası olması gerektiğini de belirtti.

Peskov, "Elbette, diyalogdan bahsediyorsak, bu birbirimize ders vermeye çalışmaya yönelik bir diyalog olmamalı. Bu, birbirimizin tutumlarını anlamaya çalışmakla ilgili bir diyalog olmalı. Putin tutumunu açıklamaya, muhataplarına ayrıntılı, samimi ve tutarlı bir şekilde anlatmaya her zaman hazır" ifadelerini kullandı.

Elysee Sarayı, Kremlin'in açıklamasını memnuniyetle karşıladı

Peskov'un sözlerinin ardından Elysee Sarayı, Kremlin'in açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

France 24'ün haberine göre Fransız tarafı, Rusya'yla diyaloğun yeniden başlatılması için en uygun formatı önümüzdeki günlerde belirleyeceklerini vurguladı.

Macron’un Putin’le diyaloğu yeniden başlatma önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın en yakın zamanda Rusya lideri Putin’le diyaloğu yeniden başlatma yolunu bulması gerektiğini belirtmişti.

"Avrupalılar ve Ukraynalılar olarak bu tartışmayı yeniden başlatmak için uygun bir zemin bulmanın hepimizin çıkarına olduğuna inanıyorum" diyen Macron, Avrupalıların bunu 'önümüzdeki haftalarda' yapmanın bir yolunu bulması gerektiğini dile getirmişti.

Temmuz ayında telefonda konuşmuşlardı

Putin ve Macron arasında, 3 yıl sonra ilk kez Temmuz ayında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. İki lider Ukrayna çatışmasını, İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasını ve ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarını görüşmüştü. Taraflar, Ortadoğu'daki pozisyonlarını koordine etmek için temas halinde kalma konusunda anlaşmıştı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesinin içeriğinin zengin olduğunu bildirmişti. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Moskova ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu teyit etmişti.
U.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, Russian Direct Investment Fund CEO - Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev and U.S. Special Envoy Steve Witkoff wait before a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Dmitriyev'den Miami'deki Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama
09:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала