Peskov: Putin, Macron'la diyaloğa hazır

Macron'un Avrupa'ya Rus lider Putin'le görüşme çağrısı yapmasının ardından Kremlin'den olası temaslara dair açıklama geldi. 21.12.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la diyaloğa hazır olduğunu söyledi.Sputnik'e demeç veren Peskov, "Macron, Putin'le görüşmeye istekli olduğunu ifade etti. Devlet Başkanı'nın Yılın Özeti programında söylediklerini hatırlamak çok önemli. O da, Macron'la diyalog kurmaya hazır olduğunu belirtti. Dolayısıyla, karşılıklı siyasi irade varsa, bu ancak olumlu olarak değerlendirilebilir" dedi.'Taraflar birbirini anlamaya çalışmalı'Kremlin Sözcüsü, Putin ve Macron arasındaki olası diyaloğun tarafların birbirini anlama çabası olması gerektiğini de belirtti.Peskov, "Elbette, diyalogdan bahsediyorsak, bu birbirimize ders vermeye çalışmaya yönelik bir diyalog olmamalı. Bu, birbirimizin tutumlarını anlamaya çalışmakla ilgili bir diyalog olmalı. Putin tutumunu açıklamaya, muhataplarına ayrıntılı, samimi ve tutarlı bir şekilde anlatmaya her zaman hazır" ifadelerini kullandı.Elysee Sarayı, Kremlin'in açıklamasını memnuniyetle karşıladıPeskov'un sözlerinin ardından Elysee Sarayı, Kremlin'in açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.France 24'ün haberine göre Fransız tarafı, Rusya'yla diyaloğun yeniden başlatılması için en uygun formatı önümüzdeki günlerde belirleyeceklerini vurguladı.Macron’un Putin’le diyaloğu yeniden başlatma önerisiFransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın en yakın zamanda Rusya lideri Putin’le diyaloğu yeniden başlatma yolunu bulması gerektiğini belirtmişti."Avrupalılar ve Ukraynalılar olarak bu tartışmayı yeniden başlatmak için uygun bir zemin bulmanın hepimizin çıkarına olduğuna inanıyorum" diyen Macron, Avrupalıların bunu 'önümüzdeki haftalarda' yapmanın bir yolunu bulması gerektiğini dile getirmişti.Temmuz ayında telefonda konuşmuşlardıPutin ve Macron arasında, 3 yıl sonra ilk kez Temmuz ayında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. İki lider Ukrayna çatışmasını, İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasını ve ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarını görüşmüştü. Taraflar, Ortadoğu'daki pozisyonlarını koordine etmek için temas halinde kalma konusunda anlaşmıştı.Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesinin içeriğinin zengin olduğunu bildirmişti. Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Moskova ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu teyit etmişti.

