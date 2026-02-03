Türkiye
Kuş yuvasına zarar veren çocuklara ev hapsi: Olay anını güvenlik kamerası kaydetti
Kuş yuvasına zarar veren çocuklara ev hapsi: Olay anını güvenlik kamerası kaydetti
Adana'da yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 çocuk bir parkta kuş yuvasına zarar vermeleri sebebiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çocuklara ev hapsi...
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Dinozor Park'ta bulunan kuş yuvasına zarar verildiğini belirleyen görevliler durumu polise aktardı.Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, parkın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Y.E.O. (13), A.A. (14), N.E.A. (15) ve İ.B.O'yu (15) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk hakkında, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.Çocukların kuş yuvasına zarar verdiği anlarsa güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Kuş yuvasına zarar veren çocuklara ev hapsi: Olay anını güvenlik kamerası kaydetti

19:49 03.02.2026
Adana'da yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 çocuk bir parkta kuş yuvasına zarar vermeleri sebebiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çocuklara ev hapsi cezası verildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Dinozor Park'ta bulunan kuş yuvasına zarar verildiğini belirleyen görevliler durumu polise aktardı.
Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, parkın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Y.E.O. (13), A.A. (14), N.E.A. (15) ve İ.B.O'yu (15) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk hakkında, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Çocukların kuş yuvasına zarar verdiği anlarsa güvenlik kamerasınca kayda alındı.
