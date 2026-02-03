https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/kus-yuvasina-zarar-veren-cocuklara-ev-hapsi-olay-anini-guvenlik-kamerasi-kaydetti-1103237744.html
Kuş yuvasına zarar veren çocuklara ev hapsi: Olay anını güvenlik kamerası kaydetti
Kuş yuvasına zarar veren çocuklara ev hapsi: Olay anını güvenlik kamerası kaydetti
Sputnik Türkiye
Adana'da yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 çocuk bir parkta kuş yuvasına zarar vermeleri sebebiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çocuklara ev hapsi... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T19:49+0300
2026-02-03T19:49+0300
2026-02-03T19:49+0300
türki̇ye
adana
kuş
çocuk
ev hapsi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/02/1055259723_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_235d2dd67576e47a9a8594e361903211.jpg
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Dinozor Park'ta bulunan kuş yuvasına zarar verildiğini belirleyen görevliler durumu polise aktardı.Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, parkın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Y.E.O. (13), A.A. (14), N.E.A. (15) ve İ.B.O'yu (15) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk hakkında, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.Çocukların kuş yuvasına zarar verdiği anlarsa güvenlik kamerasınca kayda alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/6-subatta-egitime-ara-verildi-iki-ilde-daha-okullar-tatil-1103237472.html
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/02/1055259723_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9319664a89a7bdbbd7bf8a75038fb4cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adana, kuş, çocuk, ev hapsi
adana, kuş, çocuk, ev hapsi
Kuş yuvasına zarar veren çocuklara ev hapsi: Olay anını güvenlik kamerası kaydetti
Adana'da yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 çocuk bir parkta kuş yuvasına zarar vermeleri sebebiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çocuklara ev hapsi cezası verildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Dinozor Park'ta bulunan kuş yuvasına zarar verildiğini belirleyen görevliler durumu polise aktardı.
Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, parkın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Y.E.O. (13), A.A. (14), N.E.A. (15) ve İ.B.O'yu (15) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk hakkında, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.
Çocukların kuş yuvasına zarar verdiği anlarsa güvenlik kamerasınca kayda alındı.