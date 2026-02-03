https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/konut-ilanlarinda-yeni-donem-15-subattan-itibaren-tum-sehirlerde-zorunlu-olacak-1103228160.html
Konut ilanlarında yeni dönem: 15 Şubat'tan itibaren tüm şehirlerde zorunlu olacak
Konut ilanlarında yeni dönem: 15 Şubat'tan itibaren tüm şehirlerde zorunlu olacak
Sputnik Türkiye
Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi 1 Şubat'tan itibaren devrede. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, pilot olarak 3 ilde uygulanmaya başlandı. 15... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T14:29+0300
2026-02-03T14:29+0300
2026-02-03T14:29+0300
türki̇ye
i̇zmir
antalya
konut
konut satışı
taşınmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100550987_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_30c46c0696b766c8fffdb5bc22effe2f.jpg
Emlak sektöründe şeffaflığı artırmaya yönelik yeni bir adım daha hayata geçirildi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, kiralık konutların ardından satılık taşınmaz ilanları için de devreye alındı.Satılık ilanı verirken dikkatUygulama kapsamında taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden ilan sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirebilecek. Yetkilendirme olmadan satılık ilan verilemeyecek. Doğrulanan ilanlarda, yetki verildiğini gösteren logo veya ibare yer alacak. Böylece yetkisiz kişilerce açılan ilanların ve sahte fiyat manipülasyonlarının önüne geçilebilecek.Yetki süresi ne kadar?Yetki süresi en fazla 3 ay olacak ve e-Devlet üzerinden uzatılabilecek. Taşınmaz sahibi, verdiği yetkiyi dilediği zaman iptal edebilecek.Yeni sistemde amaç ne?Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistemle, ilan platformlarında yer alan tüm satılık taşınmaz ilanlarının, mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanacak. Emlak sektöründe şeffaflık artırılırken, spekülatif fiyat artışlarının da önünde geçilecek.Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, ilk aşamada İzmir, Antalya ve Sivas’ta uygulanmaya başlandı. Sistem, 15 Şubat’tan itibaren Türkiye genelinde zorunlu olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/vergi-paketi-yururlukte-ikinci-el-arac-satisi-emlak-vergisi-kira-geliri-gelir-vergisinde-yeni-donem-1101947780.html
türki̇ye
i̇zmir
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100550987_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_37095f925d4d619718ba8ed494dc10fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, antalya, konut, konut satışı, taşınmaz
i̇zmir, antalya, konut, konut satışı, taşınmaz
Konut ilanlarında yeni dönem: 15 Şubat'tan itibaren tüm şehirlerde zorunlu olacak
Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi 1 Şubat'tan itibaren devrede. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, pilot olarak 3 ilde uygulanmaya başlandı. 15 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde zorunlu olacak. Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek emlak işletmelerini yetkilendirebilecek.
Emlak sektöründe şeffaflığı artırmaya yönelik yeni bir adım daha hayata geçirildi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, kiralık konutların ardından satılık taşınmaz ilanları için de devreye alındı.
Satılık ilanı verirken dikkat
Uygulama kapsamında taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden ilan sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirebilecek. Yetkilendirme olmadan satılık ilan verilemeyecek. Doğrulanan ilanlarda, yetki verildiğini gösteren logo veya ibare yer alacak. Böylece yetkisiz kişilerce açılan ilanların ve sahte fiyat manipülasyonlarının önüne geçilebilecek.
Yetki süresi en fazla 3 ay olacak ve e-Devlet üzerinden uzatılabilecek. Taşınmaz sahibi, verdiği yetkiyi dilediği zaman iptal edebilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistemle, ilan platformlarında yer alan tüm satılık taşınmaz ilanlarının, mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanacak. Emlak sektöründe şeffaflık artırılırken, spekülatif fiyat artışlarının da önünde geçilecek.
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, ilk aşamada İzmir, Antalya ve Sivas’ta uygulanmaya başlandı. Sistem, 15 Şubat’tan itibaren Türkiye genelinde zorunlu olacak.