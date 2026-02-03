Kocaelispor - Fenerbahçe maçı ardından Tedesco: 'Takımımıza Sidiki Cherif katıldı, ona güvenmemiz gerekiyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/kocaelispor---fenerbahce-maci-ardindan-tedesco-takimimiza-sidiki-cherif-katildi-ona-guvenmemiz-1103217534.html

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, her zaman kimliklerini sahaya... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Tedesco, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'de harika bir atmosferde maç oynadıklarını belirterek, buradaki futbola olan aşk ve tutkunun inanılmaz olduğunu söyledi.İyi bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden Tedesco, Kocaelispor'un kendilerine çok fazla problem yarattığını, maça iyi bir giriş yapmakta zorlandıklarını kaydetti.Tedesco, İsmail Yüksek'in bugün iyi oynadığını, onun üzerinde çok fazla fiziksel yük olduğunu dile getirerek, bu kadar çok iyi orta saha oyuncusuna sahip oldukları için mutlu olduklarını bildirdi.Bir basın mensubunun, "Ligin ikinci yarısında kendi kurduğunuz takımla mücadele edeceksiniz. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Tedesco, Fenerbahçe'den teklif aldığında ilk olarak takıma baktığını söyledi.Tedesco, başarılı olabileceğini düşündüğü için Fenerbahçe'ye geldiğini ifade ederek, "Takımımdan çok mutluyum. Tabii ki transfer pazarında bir şeyler yapabilirsek o şeyleri yapabilmek için her zaman hazır olacağız. Transfer penceresi henüz kapanmadı. Son kararımı, son düşüncemi transfer penceresi kapandıktan sonra söylerim. Sanırım Türkiye'de 6'sında kapanıyor transfer penceresi ama her zaman olduğu gibi dedikodular hakkında yorum yapamam. Çünkü resmi bir bilgim yok." ifadesini kullandı."Her zaman kendi DNA'mızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz"Gazetecinin "Kocaelispor'un özelliklerini dikkate alarak özel bir çalışma yaptınız mı?" sorusuna ilişkin Tedesco, Kocaelispor'a karşı burada oynamanın zor olduğunu kaydetti.Tedesco, taraftarın da Kocaelispor'a önemli destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:Bugün takım olarak yeterince iyi bir performansı sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Tedesco, adam adama markajda problemler yaşadıklarını bildirdi.Tedesco, daha fazla topla oynamak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Sidiki Cherif, genç ve yetenekli bir oyuncu"Basın mensubunun "Yeni oyuncularla oyun mu değişecek yoksa aynı oyun mu oynanacak?" sorusu üzerine Tedesco, her zaman oyunlarını geliştirmek istediklerini söyledi."Bizim oyunumuzun temelinde topa sahip olmak, oyunu kontrol etmek ve atak yapmak var." diyen Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

