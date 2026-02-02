Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/mircea-lucescu-hastaneye-kaldirildi-1103215714.html
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Romanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Deneyimli teknik adamın kalp sorunu yaşadığı... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T23:47+0300
2026-02-02T23:47+0300
spor
mircea lucescu
romanya
romanya sağlık bakanlığı
romanya futbol federasyonu
futbol
futbol maçı
futbol antrenörü
kalp
kalp hastalıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102419/51/1024195186_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_5f6cf2cd4e347c646b642867b5090908.jpg
Türkiye’de milli takım dahil birçok takımı çalıştıran deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.Deneyimli teknik adama, tedavinin daha etkili olması amacıyla damar yoluyla (intravenöz) antibiyotik verildiği öğrenildi. Son günlerde geçirdiği grip sonrası kalp durumu kötüleşen 80 yaşındaki Lucescu’nun sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.Son gelişmeyle birlikte Lucescu'nun ocak ayı içinde üçüncü kez hastaneye yatırıldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/ufuk-ozkan-ameliyata-alinacagini-duyurdu-surecin-sonuna-yaklastim-1103215027.html
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102419/51/1024195186_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c54f0371aa47a1a4b8fd8abb52113f18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mircea lucescu, romanya, romanya sağlık bakanlığı, romanya futbol federasyonu, futbol, futbol maçı, futbol antrenörü, kalp, kalp hastalıkları
mircea lucescu, romanya, romanya sağlık bakanlığı, romanya futbol federasyonu, futbol, futbol maçı, futbol antrenörü, kalp, kalp hastalıkları

Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

23:47 02.02.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinMircea Lucescu
Mircea Lucescu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Romanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Deneyimli teknik adamın kalp sorunu yaşadığı belirtildi.
Türkiye’de milli takım dahil birçok takımı çalıştıran deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.
Deneyimli teknik adama, tedavinin daha etkili olması amacıyla damar yoluyla (intravenöz) antibiyotik verildiği öğrenildi. Son günlerde geçirdiği grip sonrası kalp durumu kötüleşen 80 yaşındaki Lucescu’nun sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.
Son gelişmeyle birlikte Lucescu'nun ocak ayı içinde üçüncü kez hastaneye yatırıldığı açıklandı.
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
TÜRKİYE
Ufuk Özkan, ameliyata alınacağını duyurdu: 'Sürecin sonuna yaklaştım'
23:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала