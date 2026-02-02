https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/mircea-lucescu-hastaneye-kaldirildi-1103215714.html
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı
Romanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Deneyimli teknik adamın kalp sorunu yaşadığı belirtildi.
Türkiye’de milli takım dahil birçok takımı çalıştıran deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.Deneyimli teknik adama, tedavinin daha etkili olması amacıyla damar yoluyla (intravenöz) antibiyotik verildiği öğrenildi. Son günlerde geçirdiği grip sonrası kalp durumu kötüleşen 80 yaşındaki Lucescu’nun sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.Son gelişmeyle birlikte Lucescu'nun ocak ayı içinde üçüncü kez hastaneye yatırıldığı açıklandı.
Türkiye’de milli takım dahil birçok takımı çalıştıran deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.
Deneyimli teknik adama, tedavinin daha etkili olması amacıyla damar yoluyla (intravenöz) antibiyotik verildiği öğrenildi. Son günlerde geçirdiği grip sonrası kalp durumu kötüleşen 80 yaşındaki Lucescu’nun sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.
Son gelişmeyle birlikte Lucescu'nun ocak ayı içinde üçüncü kez hastaneye yatırıldığı açıklandı.