İslam Memiş: 'Altın ve gümüş için tamam mı devam mı?'

"Özellikle bir aydır altın ve gümüş yatırımcısını bu çöküş için çok kez uyardığımı anımsatmak isterim. Özellikle kaldıraçlı işlem yapan, evini arabasını satıp altın ve gümüş alan, bankadan kredi çekip yatırım yapanları! Finansal okuryazarlığı olmayan bu kişiler bugün değilse bile bir gün her şeyini kaybetme riskiyle karşı karşıya!! Çünkü bu yıl tüm enstrümanlarda sert dalgalanmalara hazır olmak gerek. 2026 yılı değerli metallerde para kazanma değil, var olana sahip çıkma yılı. Sağlam bir psikoloji bu yıl çok lazım olacak. Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının faiz politikaları ve kararları, dış politika gerilimleri, küresel enflasyonun tekrar hortlaması gibi birçok neden, değerli metalleri bu yıl destekler."