İslam Memiş: 'Altın ve gümüş için tamam mı devam mı?'
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturaltın ve gümüş
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Altında kısa vadede yaşanan sert düşüşten sonra piyasalar uzmanı İslam Memiş, altının ve gümüşün seyrini köşesinde değerlendirdi. Memiş altındaki sert düşüşü "Kâr satışları da normaldir. Normal olmayan yükseliş seyri idi" ifadelerini kullandı.
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, altında yaşanan sert düşüşün ardından altın ve gümüşü değerlendirdi. "30 Ocak Cuma günü değerli metallerde 43 yılın en büyük günlük bazda çöküşünü gördük" ifadelerini kullanan Memiş, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında şunları kaydetti:
"1 Ocak tarihi itibarıyla kâr satışı ve teknik düzeltmeleri yapılmayan her enstrüman, günlük veya haftalık bazda çöküşe mahkumdur ve bu kâr satışları da normaldir. Normal olmayan yükseliş seyri idi. Kaldıraçlı işlemlerde teminatların yüzde 19’dan yüzde 22’ye çıkarılması ve piyasanın yeni Fed başkanını satın alması gibi gelişmeler düşüşlerde bahane olarak kullanıldı."
© AA / İslam Yakut İslam Memiş
İslam Memiş
© AA / İslam Yakut
"Özellikle bir aydır altın ve gümüş yatırımcısını bu çöküş için çok kez uyardığımı anımsatmak isterim. Özellikle kaldıraçlı işlem yapan, evini arabasını satıp altın ve gümüş alan, bankadan kredi çekip yatırım yapanları! Finansal okuryazarlığı olmayan bu kişiler bugün değilse bile bir gün her şeyini kaybetme riskiyle karşı karşıya!! Çünkü bu yıl tüm enstrümanlarda sert dalgalanmalara hazır olmak gerek. 2026 yılı değerli metallerde para kazanma değil, var olana sahip çıkma yılı. Sağlam bir psikoloji bu yıl çok lazım olacak. Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının faiz politikaları ve kararları, dış politika gerilimleri, küresel enflasyonun tekrar hortlaması gibi birçok neden, değerli metalleri bu yıl destekler."
'Elimde altın veya gümüş olsaydı ne yapardım?'
"Altın ve gümüşümü bu yıl ev veya araba almak için biriktirdiysem hazirana kadar alacağım ev veya araca karar verir, yavaş yavaş hazırlanırdım. Çünkü kredi faiz oranlarının gerilemesi ve talep, ev fiyatlarının artmasına neden olabilir. Euro tarafında yıllık bazda yükseliş öngördüğümden araç fiyatlarında yükselme riskini göz ardı etmezdim. Altın ve gümüşüm var ancak bu yıl ev veya araba alma planım yoksa tutmaya devam ederdim. Altın ve gümüşüm var, beraberinde de taksit ödemelerim var, satıp taksitlerimi ya da farklı bir borcumu kapatır mıydım? Hayır. Çünkü sabit TL borcu daha kolay ödenir."
"Altın borcum olsaydı ya da seneye düğün hazırlığı için altın alma planı yapsaydım; elime yeni nakit geçtiyse ve düşüşleri bekliyor olsaydım alım için bu haftayı değerlendirirdim."
"Altın ve gümüş tarafında bu yıl daha çok çöküşler, zirveler yaşanır. Ondan sebep yatırımcı yıl sonuna odaklanmalı, uzun vade için strateji belirlemeli."