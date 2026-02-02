Dev bankadan altın tahmini: Ons fiyatı 6 bin doları aşabilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/dev-bankadan-altin-tahmini-ons-fiyati-6-bin-dolari-asabilir-1103205739.html
2026-02-02T14:56+0300
2026-02-02T14:56+0300
2026-02-02T14:58+0300
JPMorgan, yayımladığı analiz notunda altın piyasasına ilişkin dikkat çeken tahminlerini paylaştı. Banka, merkez bankalarının alımları ve yatırımcı talebinin etkisiyle altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin 300 dolar seviyesine yükselebileceğini açıkladı. Notta, orta vadede altına yönelik güçlü iyimserliğin korunduğu vurgulandı.Kısa vadede düşüş sürüyorBuna karşın altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Spot altın, gün içinde 4.402,36 dolar seviyesini gördü. Fiyat, cuma gününe göre yaklaşık yüzde 6,5 kayıpla 4.536,72 dolar seviyelerinde işlem gördü.Merkez bankaları talebi destekliyorJPMorgan, rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürdüğüne dikkat çekerek, 2026 yılında merkez bankalarının altın alımlarının 800 ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. Analizde, reel varlıkların kâğıt varlıklara kıyasla güçlü performans sergilediği bir ortamda altının yapısal olarak desteklendiği ifade edildi.Gümüşte temkinli görünümBanka, gümüş tarafında ise daha ihtiyatlı bir duruş sergiledi. Aralık sonundan bu yana fiyatların 80 dolar civarında seyrettiği gümüşte, ralliyi destekleyen faktörlerin netliğini yitirdiği belirtildi. Spot gümüş, pazartesi günü yüzde 6’dan fazla düşüşle 78,90 dolar seviyesine geriledi.Altın-gümüş rasyosu yeniden yükselebilirJPMorgan, gümüşte altının aksine merkez bankalarının yapısal alıcı konumunda olmamasının, önümüzdeki haftalarda altın-gümüş rasyosunun yeniden yükselmesi riskini beraberinde getirdiğini kaydetti. Buna rağmen banka, gümüş için 75–80 dolar aralığında bir taban oluştuğunu ve kazanımların tamamen geri verilmesinin olası görülmediğini bildirdi.
2026
14:56 02.02.2026 (güncellendi: 14:58 02.02.2026)
JPMorgan, yayımladığı analiz notunda altın piyasasına ilişkin dikkat çeken tahminlerini paylaştı. Banka, merkez bankalarının alımları ve yatırımcı talebinin etkisiyle altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin 300 dolar seviyesine yükselebileceğini açıkladı. Notta, orta vadede altına yönelik güçlü iyimserliğin korunduğu vurgulandı.
Kısa vadede düşüş sürüyor
Buna karşın altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Spot altın, gün içinde 4.402,36 dolar seviyesini gördü. Fiyat, cuma gününe göre yaklaşık yüzde 6,5 kayıpla 4.536,72 dolar seviyelerinde işlem gördü.
Merkez bankaları talebi destekliyor
JPMorgan, rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürdüğüne dikkat çekerek, 2026 yılında merkez bankalarının altın alımlarının 800 ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. Analizde, reel varlıkların kâğıt varlıklara kıyasla güçlü performans sergilediği bir ortamda altının yapısal olarak desteklendiği ifade edildi.
Banka, gümüş tarafında ise daha ihtiyatlı bir duruş sergiledi. Aralık sonundan bu yana fiyatların 80 dolar civarında seyrettiği gümüşte, ralliyi destekleyen faktörlerin netliğini yitirdiği belirtildi. Spot gümüş, pazartesi günü yüzde 6’dan fazla düşüşle 78,90 dolar seviyesine geriledi.
Altın-gümüş rasyosu yeniden yükselebilir
JPMorgan, gümüşte altının aksine merkez bankalarının yapısal alıcı konumunda olmamasının, önümüzdeki haftalarda altın-gümüş rasyosunun yeniden yükselmesi riskini beraberinde getirdiğini kaydetti. Buna rağmen banka, gümüş için 75–80 dolar aralığında bir taban oluştuğunu ve kazanımların tamamen geri verilmesinin olası görülmediğini bildirdi.