Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/dev-bankadan-altin-tahmini-ons-fiyati-6-bin-dolari-asabilir-1103205739.html
Dev bankadan altın tahmini: Ons fiyatı 6 bin doları aşabilir
Dev bankadan altın tahmini: Ons fiyatı 6 bin doları aşabilir
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları kısa vadede düşüş yaşasa da JPMorgan orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruyor. Banka, merkez bankaları ve yatırımcı talebinin... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T14:56+0300
2026-02-02T14:58+0300
ekonomi̇
altın
ons altın
banka
jpmorgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101861675_0:308:2958:1972_1920x0_80_0_0_6e49ad6c1e329fb998bfad7b1fd82a9b.jpg
JPMorgan, yayımladığı analiz notunda altın piyasasına ilişkin dikkat çeken tahminlerini paylaştı. Banka, merkez bankalarının alımları ve yatırımcı talebinin etkisiyle altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin 300 dolar seviyesine yükselebileceğini açıkladı. Notta, orta vadede altına yönelik güçlü iyimserliğin korunduğu vurgulandı.Kısa vadede düşüş sürüyorBuna karşın altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Spot altın, gün içinde 4.402,36 dolar seviyesini gördü. Fiyat, cuma gününe göre yaklaşık yüzde 6,5 kayıpla 4.536,72 dolar seviyelerinde işlem gördü.Merkez bankaları talebi destekliyorJPMorgan, rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürdüğüne dikkat çekerek, 2026 yılında merkez bankalarının altın alımlarının 800 ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. Analizde, reel varlıkların kâğıt varlıklara kıyasla güçlü performans sergilediği bir ortamda altının yapısal olarak desteklendiği ifade edildi.Gümüşte temkinli görünümBanka, gümüş tarafında ise daha ihtiyatlı bir duruş sergiledi. Aralık sonundan bu yana fiyatların 80 dolar civarında seyrettiği gümüşte, ralliyi destekleyen faktörlerin netliğini yitirdiği belirtildi. Spot gümüş, pazartesi günü yüzde 6’dan fazla düşüşle 78,90 dolar seviyesine geriledi.Altın-gümüş rasyosu yeniden yükselebilirJPMorgan, gümüşte altının aksine merkez bankalarının yapısal alıcı konumunda olmamasının, önümüzdeki haftalarda altın-gümüş rasyosunun yeniden yükselmesi riskini beraberinde getirdiğini kaydetti. Buna rağmen banka, gümüş için 75–80 dolar aralığında bir taban oluştuğunu ve kazanımların tamamen geri verilmesinin olası görülmediğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/rekor-ustune-rekor-kiran-altinda-sert-dusus-suruyor-zirveden-alan-ne-yapacak-1103193731.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101861675_329:0:2958:1972_1920x0_80_0_0_a05d01b51fb283ea394b89d271e92912.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın, ons altın, banka, jpmorgan
altın, ons altın, banka, jpmorgan

Dev bankadan altın tahmini: Ons fiyatı 6 bin doları aşabilir

14:56 02.02.2026 (güncellendi: 14:58 02.02.2026)
© Dilara İrem Sancaraltın ve gümüş
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© Dilara İrem Sancar
Abone ol
Altın fiyatları kısa vadede düşüş yaşasa da JPMorgan orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruyor. Banka, merkez bankaları ve yatırımcı talebinin etkisiyle altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 6 bin 300 doları aşabileceğini öngördü. Gümüş için ise daha temkinli bir tablo çizildi.
JPMorgan, yayımladığı analiz notunda altın piyasasına ilişkin dikkat çeken tahminlerini paylaştı. Banka, merkez bankalarının alımları ve yatırımcı talebinin etkisiyle altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin 300 dolar seviyesine yükselebileceğini açıkladı. Notta, orta vadede altına yönelik güçlü iyimserliğin korunduğu vurgulandı.

Kısa vadede düşüş sürüyor

Buna karşın altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Spot altın, gün içinde 4.402,36 dolar seviyesini gördü. Fiyat, cuma gününe göre yaklaşık yüzde 6,5 kayıpla 4.536,72 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Merkez bankaları talebi destekliyor

JPMorgan, rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürdüğüne dikkat çekerek, 2026 yılında merkez bankalarının altın alımlarının 800 ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. Analizde, reel varlıkların kâğıt varlıklara kıyasla güçlü performans sergilediği bir ortamda altının yapısal olarak desteklendiği ifade edildi.

Gümüşte temkinli görünüm

Banka, gümüş tarafında ise daha ihtiyatlı bir duruş sergiledi. Aralık sonundan bu yana fiyatların 80 dolar civarında seyrettiği gümüşte, ralliyi destekleyen faktörlerin netliğini yitirdiği belirtildi. Spot gümüş, pazartesi günü yüzde 6’dan fazla düşüşle 78,90 dolar seviyesine geriledi.

Altın-gümüş rasyosu yeniden yükselebilir

JPMorgan, gümüşte altının aksine merkez bankalarının yapısal alıcı konumunda olmamasının, önümüzdeki haftalarda altın-gümüş rasyosunun yeniden yükselmesi riskini beraberinde getirdiğini kaydetti. Buna rağmen banka, gümüş için 75–80 dolar aralığında bir taban oluştuğunu ve kazanımların tamamen geri verilmesinin olası görülmediğini bildirdi.
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
EKONOMİ
Rekor üstüne rekor kıran altında sert düşüş sürüyor: Zirveden alan ne yapacak?
09:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала