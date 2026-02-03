https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/hastadan-295-parca-bobrek-tasi-cikarildi-taslarla-agri-04-yazildi-1103239773.html
Hastadan 295 parça böbrek taşı çıkarıldı: Taşlarla 'Ağrı 04' yazıldı
Hastadan 295 parça böbrek taşı çıkarıldı: Taşlarla 'Ağrı 04' yazıldı
Sputnik Türkiye
Ağrı'da bir hastanın böbreğinden ameliyatta 295 parça taş çıkarıldı. Hastanın böbreğinden çıkarılan taşlarla ise 'Ağrı 04' yazıldı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T22:12+0300
2026-02-03T22:12+0300
2026-02-03T22:12+0300
türki̇ye
ağrı
böbrek
böbrek taşı
hasta
ağır hasta
hasta ziyareti
hasta sayısı
doktor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103239593_0:10:862:495_1920x0_80_0_0_4f7e7bad7cb1818082c78dc009f16402.jpg
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 57 yaşındaki Abdurrahman B., böbreğinde tespit edilen yaklaşık 6 santimetrelik taşlar nedeniyle ameliyata alındı. Daha önce 21 kez taş ameliyatı geçirdiği belirtilen hastanın böbreğindeki taşlar, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Tarım tarafından yapılan operasyonla 295 parça halinde çıkarıldı.Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta taburcu edilirken, çıkarılan taşlarla 'Ağrı 04' yazılması dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/doktorlari-sasirtan-nadir-vaka-bir-hastanin-bobreklerinden-300e-yakin-tas-cikti-1096486140.html
türki̇ye
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103239593_70:0:793:542_1920x0_80_0_0_3f17f79e3493eec72318c1ce428b6520.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ağrı, böbrek, böbrek taşı, hasta, ağır hasta, hasta ziyareti, hasta sayısı, doktor
ağrı, böbrek, böbrek taşı, hasta, ağır hasta, hasta ziyareti, hasta sayısı, doktor
Hastadan 295 parça böbrek taşı çıkarıldı: Taşlarla 'Ağrı 04' yazıldı
Ağrı'da bir hastanın böbreğinden ameliyatta 295 parça taş çıkarıldı. Hastanın böbreğinden çıkarılan taşlarla ise 'Ağrı 04' yazıldı.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 57 yaşındaki Abdurrahman B., böbreğinde tespit edilen yaklaşık 6 santimetrelik taşlar nedeniyle ameliyata alındı.
Daha önce 21 kez taş ameliyatı geçirdiği belirtilen hastanın böbreğindeki taşlar, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Tarım tarafından yapılan operasyonla 295 parça halinde çıkarıldı.
Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta taburcu edilirken, çıkarılan taşlarla 'Ağrı 04' yazılması dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.