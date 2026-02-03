https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/hastadan-295-parca-bobrek-tasi-cikarildi-taslarla-agri-04-yazildi-1103239773.html

Hastadan 295 parça böbrek taşı çıkarıldı: Taşlarla 'Ağrı 04' yazıldı

Hastadan 295 parça böbrek taşı çıkarıldı: Taşlarla 'Ağrı 04' yazıldı

Sputnik Türkiye

Ağrı'da bir hastanın böbreğinden ameliyatta 295 parça taş çıkarıldı. Hastanın böbreğinden çıkarılan taşlarla ise 'Ağrı 04' yazıldı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-03T22:12+0300

2026-02-03T22:12+0300

2026-02-03T22:12+0300

türki̇ye

ağrı

böbrek

böbrek taşı

hasta

ağır hasta

hasta ziyareti

hasta sayısı

doktor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103239593_0:10:862:495_1920x0_80_0_0_4f7e7bad7cb1818082c78dc009f16402.jpg

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 57 yaşındaki Abdurrahman B., böbreğinde tespit edilen yaklaşık 6 santimetrelik taşlar nedeniyle ameliyata alındı. Daha önce 21 kez taş ameliyatı geçirdiği belirtilen hastanın böbreğindeki taşlar, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Tarım tarafından yapılan operasyonla 295 parça halinde çıkarıldı.Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta taburcu edilirken, çıkarılan taşlarla 'Ağrı 04' yazılması dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/doktorlari-sasirtan-nadir-vaka-bir-hastanin-bobreklerinden-300e-yakin-tas-cikti-1096486140.html

türki̇ye

ağrı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ağrı, böbrek, böbrek taşı, hasta, ağır hasta, hasta ziyareti, hasta sayısı, doktor