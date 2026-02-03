Türkiye
Hastadan 295 parça böbrek taşı çıkarıldı: Taşlarla 'Ağrı 04' yazıldı
Hastadan 295 parça böbrek taşı çıkarıldı: Taşlarla 'Ağrı 04' yazıldı
Ağrı'da bir hastanın böbreğinden ameliyatta 295 parça taş çıkarıldı. Hastanın böbreğinden çıkarılan taşlarla ise 'Ağrı 04' yazıldı.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 57 yaşındaki Abdurrahman B., böbreğinde tespit edilen yaklaşık 6 santimetrelik taşlar nedeniyle ameliyata alındı. Daha önce 21 kez taş ameliyatı geçirdiği belirtilen hastanın böbreğindeki taşlar, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Tarım tarafından yapılan operasyonla 295 parça halinde çıkarıldı.Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta taburcu edilirken, çıkarılan taşlarla 'Ağrı 04' yazılması dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.
Ağrı'da bir hastanın böbreğinden ameliyatta 295 parça taş çıkarıldı. Hastanın böbreğinden çıkarılan taşlarla ise 'Ağrı 04' yazıldı.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 57 yaşındaki Abdurrahman B., böbreğinde tespit edilen yaklaşık 6 santimetrelik taşlar nedeniyle ameliyata alındı.
Daha önce 21 kez taş ameliyatı geçirdiği belirtilen hastanın böbreğindeki taşlar, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Tarım tarafından yapılan operasyonla 295 parça halinde çıkarıldı.
Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta taburcu edilirken, çıkarılan taşlarla 'Ağrı 04' yazılması dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.
