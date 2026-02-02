https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/hamas-yonetimin-gazze-yonetimi-ulusal-komitesine-devredilmesine-iliskin-duzenlemeler-tamamlandi-1103204362.html

Hamas: Yönetimin, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devredilmesine ilişkin düzenlemeler tamamlandı

Hamas: Yönetimin, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devredilmesine ilişkin düzenlemeler tamamlandı

Hamas, Gazze Şeridi'nde yönetimin "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"ne devredilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını duyurdu. 02.02.2026, Sputnik Türkiye

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı görüntülü açıklamada, Gazze Şeridi'nin idaresindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.Kasım, "Gazze Şeridi'nde yönetimin bağımsız Ulusal Komite'ye devredilmesi için yönetim ve idari kurumlara ait gerekli tüm işlemler ve düzenlemeler tamamlandı" ifadesini kullandı.Hamas Sözcüsü ayrıca "Komite, Gazze Şeridi topraklarına girer girmez, tüm alanlardaki devralma işlemleri şeffaf ve kapsamlı şekilde başlayacak" dedi.Devretme sürecini denetleyen üst bir komite bulunduğuna işaret eden Kasım, bu komitenin Filistinli gruplardan, aşiret temsilcilerinden, sivil toplum kurumları yöneticilerinden ve uluslararası kuruluşlara bağlı kişilerden oluştuğunu aktardı.Kasım, yönetimi devretme sürecinin şeffaf, noksansız ve seviyeli olacağını söyledi.‘Toparlanma süreci başlayabilir’Tüm taraflara Ulusal Komite'nin işlerini kolaylaştırma çağrısında bulunan Kasım, böylece soykırımdan sonra Gazze Şeridi'nin iki yıl içinde toparlanması sürecinin başlayabileceğini belirtti.İkinci aşamada gelişmeler

2026

