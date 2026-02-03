https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/fransada-yedi-yil-ekonomi-bakani-olarak-gorev-yapti-yakinlari-epstein-ile-baglantisini-dogruladi-1103216660.html

Fransa’da yedi yıl Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı: Yakınları Epstein ile bağlantısını doğruladı

Fransa’da yedi yıl Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı: Yakınları Epstein ile bağlantısını doğruladı

Sputnik Türkiye

Eski Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire’in yakınları batı medyasına Maire'nin Jeffrey Epstein ile görüştüğünü doğruladı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-03T03:45+0300

2026-02-03T03:45+0300

2026-02-03T03:45+0300

dünya

jeffrey epstein

bruno le maire

fransa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/02/1070485528_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dec45ecccfa7a8d5be04465ba867638a.jpg

Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere göre, Eski Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire’in Epstein’in evinde onunla görüştüğü ortaya çıktı.Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin danışmanlığını yürüten Oliver Colom ile Epstein arasında farklı tarihlerde yapılan e-posta yazışmaları, Le Maire’in Colom tarafından Epstein ile görüşmek üzere milyarderin evine götürüldüğünü gösterdi.İsminin saklı tutulması şartıyla Politico’ya konuşan Le Maire’e yakın kaynaklar, eski Fransa Maliye Bakanı'nın Eylül 2013’te Colom tarafından New York’ta bir eve iş dünyasından insanlarla tanıştırılmak üzere davet edildiğini doğruladı.Eski Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 12 Eylül 2024'te 7 yıllık görevinden istifa ettiğini ve siyaseti bırakarak İsviçre'de eğitim alanına yöneleceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/trump-epstein-hakkinda-konustu-adalet-bakanliginin-yapacak-baska-islerimiz-var-demesi-gerektigini-1103216314.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jeffrey epstein, bruno le maire, fransa