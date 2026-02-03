https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/fransada-yedi-yil-ekonomi-bakani-olarak-gorev-yapti-yakinlari-epstein-ile-baglantisini-dogruladi-1103216660.html
Fransa’da yedi yıl Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı: Yakınları Epstein ile bağlantısını doğruladı
Fransa’da yedi yıl Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı: Yakınları Epstein ile bağlantısını doğruladı
Sputnik Türkiye
Eski Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire’in yakınları batı medyasına Maire'nin Jeffrey Epstein ile görüştüğünü doğruladı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T03:45+0300
2026-02-03T03:45+0300
2026-02-03T03:45+0300
dünya
jeffrey epstein
bruno le maire
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/02/1070485528_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dec45ecccfa7a8d5be04465ba867638a.jpg
Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere göre, Eski Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire’in Epstein’in evinde onunla görüştüğü ortaya çıktı.Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin danışmanlığını yürüten Oliver Colom ile Epstein arasında farklı tarihlerde yapılan e-posta yazışmaları, Le Maire’in Colom tarafından Epstein ile görüşmek üzere milyarderin evine götürüldüğünü gösterdi.İsminin saklı tutulması şartıyla Politico’ya konuşan Le Maire’e yakın kaynaklar, eski Fransa Maliye Bakanı'nın Eylül 2013’te Colom tarafından New York’ta bir eve iş dünyasından insanlarla tanıştırılmak üzere davet edildiğini doğruladı.Eski Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 12 Eylül 2024'te 7 yıllık görevinden istifa ettiğini ve siyaseti bırakarak İsviçre'de eğitim alanına yöneleceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/trump-epstein-hakkinda-konustu-adalet-bakanliginin-yapacak-baska-islerimiz-var-demesi-gerektigini-1103216314.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/02/1070485528_158:0:806:486_1920x0_80_0_0_ef8608729a165fa9ee5e6a93d32977ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jeffrey epstein, bruno le maire, fransa
jeffrey epstein, bruno le maire, fransa
Fransa’da yedi yıl Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı: Yakınları Epstein ile bağlantısını doğruladı
Eski Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire’in yakınları batı medyasına Maire'nin Jeffrey Epstein ile görüştüğünü doğruladı.
Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere göre, Eski Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire’in Epstein’in evinde onunla görüştüğü ortaya çıktı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin danışmanlığını yürüten Oliver Colom ile Epstein arasında farklı tarihlerde yapılan e-posta yazışmaları, Le Maire’in Colom tarafından Epstein ile görüşmek üzere milyarderin evine götürüldüğünü gösterdi.
İsminin saklı tutulması şartıyla Politico’ya konuşan Le Maire’e yakın kaynaklar, eski Fransa Maliye Bakanı'nın Eylül 2013’te Colom tarafından New York’ta bir eve iş dünyasından insanlarla tanıştırılmak üzere davet edildiğini doğruladı.
Eski Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 12 Eylül 2024'te 7 yıllık görevinden istifa ettiğini ve siyaseti bırakarak İsviçre'de eğitim alanına yöneleceğini açıklamıştı.