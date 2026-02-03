Türkiye
Fransa'da yedi yıl Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı: Yakınları Epstein ile bağlantısını doğruladı
Fransa’da yedi yıl Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı: Yakınları Epstein ile bağlantısını doğruladı
Eski Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'in yakınları batı medyasına Maire'nin Jeffrey Epstein ile görüştüğünü doğruladı.
Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere göre, Eski Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire’in Epstein’in evinde onunla görüştüğü ortaya çıktı.Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin danışmanlığını yürüten Oliver Colom ile Epstein arasında farklı tarihlerde yapılan e-posta yazışmaları, Le Maire’in Colom tarafından Epstein ile görüşmek üzere milyarderin evine götürüldüğünü gösterdi.İsminin saklı tutulması şartıyla Politico’ya konuşan Le Maire’e yakın kaynaklar, eski Fransa Maliye Bakanı'nın Eylül 2013’te Colom tarafından New York’ta bir eve iş dünyasından insanlarla tanıştırılmak üzere davet edildiğini doğruladı.Eski Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 12 Eylül 2024'te 7 yıllık görevinden istifa ettiğini ve siyaseti bırakarak İsviçre'de eğitim alanına yöneleceğini açıklamıştı.
Fransa’da yedi yıl Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı: Yakınları Epstein ile bağlantısını doğruladı

Eski Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire’in yakınları batı medyasına Maire'nin Jeffrey Epstein ile görüştüğünü doğruladı.
Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere göre, Eski Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire’in Epstein’in evinde onunla görüştüğü ortaya çıktı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin danışmanlığını yürüten Oliver Colom ile Epstein arasında farklı tarihlerde yapılan e-posta yazışmaları, Le Maire’in Colom tarafından Epstein ile görüşmek üzere milyarderin evine götürüldüğünü gösterdi.
İsminin saklı tutulması şartıyla Politico’ya konuşan Le Maire’e yakın kaynaklar, eski Fransa Maliye Bakanı'nın Eylül 2013’te Colom tarafından New York’ta bir eve iş dünyasından insanlarla tanıştırılmak üzere davet edildiğini doğruladı.
Eski Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 12 Eylül 2024'te 7 yıllık görevinden istifa ettiğini ve siyaseti bırakarak İsviçre'de eğitim alanına yöneleceğini açıklamıştı.
