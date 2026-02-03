https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/fransada-memurlara-amerikan-uygulamalari-zoom-ve-teams-yasagi-1103230699.html

Fransa’da memurlara Amerikan uygulamaları Zoom ve Teams yasağı

Fransa, kamu kurumlarında kullanılan Amerikan menşeli video konferans ve iletişim platformlarını aşamalı olarak devre dışı bırakarak yerli bir sisteme geçmeye hazırlanıyor.

Hükümet, 2027 yılına kadar Microsoft Teams, Zoom, Webex ve GoTo Meeting gibi uygulamaların yerine Fransa’da geliştirilen yerel Visio platformunun kullanılacağını açıkladı. Karar, dijital egemenlik ve veri güvenliği endişelerinin arttığı bir dönemde alındı.Fransız hükümetine göre bu adımın amacı, özellikle ABD merkezli yazılım tedarikçilerine bağımlılığı azaltmak ve kamuya ait elektronik iletişimlerin güvenliğini ile gizliliğini yerli ve egemen bir altyapı üzerinden garanti altına almak.Kamu Hizmeti ve Devlet Reformu Bakanı David Amiel, “Avrupa dışı çözümlerin kullanımına son vermek ve kamu iletişiminin güvenliğini egemen bir araçla sağlamak istiyoruz” dedi.Hükümet, yerel uygulamaya geçiş sayesinde lisans maliyetlerinde düşüş sağlanacağını ve her 100 bin kullanıcı için yılda yaklaşık 1 milyon euro tasarruf edilebileceğini hesaplıyor.Karar ayrıca geçen yıl yaşanan ABD merkezli bulut kesintilerinin ardından Avrupa’da ABD bilişim altyapısına aşırı bağımlılık konusundaki tartışmaların yoğunlaşmasıyla da ilişkilendiriliyor.Almanya’da Microsoft’tan kaçışAlmanya’nın Schleswig-Holstein eyaleti 44 bin çalışanın e-posta sistemini Microsoft’tan açık kaynaklı bir çözüme taşırken, dosya paylaşımında SharePoint yerine Nextcloud kullanmaya başladı. Eyalet yönetimi Windows yerine Linux ve kapalı kaynak toplantı yazılımları yerine açık kaynak çözümleri değerlendirdiğini duyurdu.Fransa’nın Lyon kenti de geçen yıl Microsoft ofis yazılımları yerine ücretsiz alternatiflere geçtiğini açıklamıştı. Danimarka hükümeti ile Kopenhag ve Aarhus belediyeleri de açık kaynaklı sistemleri test ediyor.Avusturya ordusu da bıraktıAvusturya ordusu da Microsoft 365 paketini bırakarak yine yerel bir ofis programına geçti.

