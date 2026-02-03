Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/fransada-memurlara-amerikan-uygulamalari-zoom-ve-teams-yasagi-1103230699.html
Fransa’da memurlara Amerikan uygulamaları Zoom ve Teams yasağı
Fransa’da memurlara Amerikan uygulamaları Zoom ve Teams yasağı
Sputnik Türkiye
Fransa, kamu kurumlarında kullanılan Amerikan menşeli video konferans ve iletişim platformlarını aşamalı olarak devre dışı bırakarak yerli bir sisteme geçmeye hazırlanıyor.
2026-02-03T14:59+0300
2026-02-03T14:59+0300
dünya
fransa
microsoft
zoom
yasak
abd
avrupa
microsoft teams
lyon
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103230544_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a797fa1054242dedf7f7ef282460632b.jpg
Hükümet, 2027 yılına kadar Microsoft Teams, Zoom, Webex ve GoTo Meeting gibi uygulamaların yerine Fransa’da geliştirilen yerel Visio platformunun kullanılacağını açıkladı. Karar, dijital egemenlik ve veri güvenliği endişelerinin arttığı bir dönemde alındı.Fransız hükümetine göre bu adımın amacı, özellikle ABD merkezli yazılım tedarikçilerine bağımlılığı azaltmak ve kamuya ait elektronik iletişimlerin güvenliğini ile gizliliğini yerli ve egemen bir altyapı üzerinden garanti altına almak.Kamu Hizmeti ve Devlet Reformu Bakanı David Amiel, “Avrupa dışı çözümlerin kullanımına son vermek ve kamu iletişiminin güvenliğini egemen bir araçla sağlamak istiyoruz” dedi.Hükümet, yerel uygulamaya geçiş sayesinde lisans maliyetlerinde düşüş sağlanacağını ve her 100 bin kullanıcı için yılda yaklaşık 1 milyon euro tasarruf edilebileceğini hesaplıyor.Karar ayrıca geçen yıl yaşanan ABD merkezli bulut kesintilerinin ardından Avrupa’da ABD bilişim altyapısına aşırı bağımlılık konusundaki tartışmaların yoğunlaşmasıyla da ilişkilendiriliyor.Almanya’da Microsoft’tan kaçışAlmanya’nın Schleswig-Holstein eyaleti 44 bin çalışanın e-posta sistemini Microsoft’tan açık kaynaklı bir çözüme taşırken, dosya paylaşımında SharePoint yerine Nextcloud kullanmaya başladı. Eyalet yönetimi Windows yerine Linux ve kapalı kaynak toplantı yazılımları yerine açık kaynak çözümleri değerlendirdiğini duyurdu.Fransa’nın Lyon kenti de geçen yıl Microsoft ofis yazılımları yerine ücretsiz alternatiflere geçtiğini açıklamıştı. Danimarka hükümeti ile Kopenhag ve Aarhus belediyeleri de açık kaynaklı sistemleri test ediyor.Avusturya ordusu da bıraktıAvusturya ordusu da Microsoft 365 paketini bırakarak yine yerel bir ofis programına geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/ispanya-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-getiriyor-1103229475.html
fransa
abd
kopenhag
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103230544_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bfcb9ce9577977a230d9a4746d94cde3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, zoom, teams, microsoft, yasak, dijital egemenlik tartışmaları, yerel uygulamalar, çevrimiçi toplantı, online toplantı uygulamaları, haberler, dijital dünya haberleri, bilişim, bilişim haberleri
fransa, zoom, teams, microsoft, yasak, dijital egemenlik tartışmaları, yerel uygulamalar, çevrimiçi toplantı, online toplantı uygulamaları, haberler, dijital dünya haberleri, bilişim, bilişim haberleri

Fransa’da memurlara Amerikan uygulamaları Zoom ve Teams yasağı

14:59 03.02.2026
Zoom toplantısı
Zoom toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
Abone ol
Fransa, kamu kurumlarında kullanılan Amerikan menşeli video konferans ve iletişim platformlarını aşamalı olarak devre dışı bırakarak yerli bir sisteme geçmeye hazırlanıyor.
Hükümet, 2027 yılına kadar Microsoft Teams, Zoom, Webex ve GoTo Meeting gibi uygulamaların yerine Fransa’da geliştirilen yerel Visio platformunun kullanılacağını açıkladı. Karar, dijital egemenlik ve veri güvenliği endişelerinin arttığı bir dönemde alındı.
Fransız hükümetine göre bu adımın amacı, özellikle ABD merkezli yazılım tedarikçilerine bağımlılığı azaltmak ve kamuya ait elektronik iletişimlerin güvenliğini ile gizliliğini yerli ve egemen bir altyapı üzerinden garanti altına almak.
Kamu Hizmeti ve Devlet Reformu Bakanı David Amiel, “Avrupa dışı çözümlerin kullanımına son vermek ve kamu iletişiminin güvenliğini egemen bir araçla sağlamak istiyoruz” dedi.
Hükümet, yerel uygulamaya geçiş sayesinde lisans maliyetlerinde düşüş sağlanacağını ve her 100 bin kullanıcı için yılda yaklaşık 1 milyon euro tasarruf edilebileceğini hesaplıyor.
Karar ayrıca geçen yıl yaşanan ABD merkezli bulut kesintilerinin ardından Avrupa’da ABD bilişim altyapısına aşırı bağımlılık konusundaki tartışmaların yoğunlaşmasıyla da ilişkilendiriliyor.

Almanya’da Microsoft’tan kaçış

Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaleti 44 bin çalışanın e-posta sistemini Microsoft’tan açık kaynaklı bir çözüme taşırken, dosya paylaşımında SharePoint yerine Nextcloud kullanmaya başladı. Eyalet yönetimi Windows yerine Linux ve kapalı kaynak toplantı yazılımları yerine açık kaynak çözümleri değerlendirdiğini duyurdu.
Fransa’nın Lyon kenti de geçen yıl Microsoft ofis yazılımları yerine ücretsiz alternatiflere geçtiğini açıklamıştı. Danimarka hükümeti ile Kopenhag ve Aarhus belediyeleri de açık kaynaklı sistemleri test ediyor.

Avusturya ordusu da bıraktı

Avusturya ordusu da Microsoft 365 paketini bırakarak yine yerel bir ofis programına geçti.
Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaş altı çocukların sosyal medyayı kullanmasını yasaklayan yasayı onayladı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
DÜNYA
İspanya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor
14:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала