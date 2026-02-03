Fransa'da güvensizlik oylaması: Yeterli oy sağlanamadı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/fransada-guvensizlik-oylamasi-yeterli-oy-saglanamadi-1103216893.html

Fransa parlamentosunun alt kanadı olan Ulusal Meclis üyeleri, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümetine karşı verilen gensoru önergesini onuncu kez yeterli oy sayısına ulaştıramadı.Sağcı Ulusal Birlik (National Rally) Partisi tarafından sunulan önerge 135 oyda kaldı. Oysa önergenin kabul edilebilmesi için en az 289 oy gerekiyordu. Bu sonuçla birlikte Lecornu hükümeti 2026 devlet bütçesini geçirdi.Fransa parlamentosu, partiler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle 2026 bütçe tasarısını Aralık 2025 sonuna kadar kabul edememişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aralık ayı sonunda, yeni bütçe çıkarılamaması durumunda devlet kurumlarının finansmanının devamını sağlamak amacıyla bir yasayı imzalamıştı. 2026 bütçesine ilişkin çalışmalar Ocak ayında yeniden başladı.Öte yandan Lecornu, 2026 yılına ait tartışmalı bütçe tasarısını kabul ettirmek için, parlamentonun onayı olmadan yasa çıkarılmasına olanak tanıyan Fransa Anayasası’nın 49.3 maddesini cuma günü devreye sokmuştu.

