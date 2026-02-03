Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/epstein-belgeleri-sonrasi-gundeme-gelen-baris-akarsu-paylasimlarina-aileden-aciklama-1103231544.html
Epstein belgeleri sonrası gündeme gelen 'Barış Akarsu' paylaşımlarına aileden açıklama
Epstein belgeleri sonrası gündeme gelen 'Barış Akarsu' paylaşımlarına aileden açıklama
Sputnik Türkiye
Jeffrey Epstein belgelerinin yayımlanmasının ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bazı teoriler, Barış Akarsu’nun ölümünü de gündeme taşıdı... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T15:56+0300
2026-02-03T15:56+0300
türki̇ye
barış akarsu
jeffrey epstein
dosya
suikast
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103231598_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_495d229577a5b9761c33df1d673c2f37.jpg
Jeffrey Epstein’e ilişkin yaklaşık 3 milyon sayfalık belgenin yayımlanmasının ardından, sosyal medyada çok sayıda eski iddia ve teori yeniden gündeme geldi. Bu paylaşımlar arasında, 2007 yılında hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu’nun ölümüyle ilgili iddialar da yer aldı.'Suikast' iddiaları yeniden dolaşıma sokulduSosyal medyada bazı kullanıcılar, Barış Akarsu’nun “Kimdir O?” adlı şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmiş olmasını gerekçe göstererek, ölümünün bir “suikast” olabileceğini öne sürdü. Gerçek dışı bu iddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.Aileden sert tepki geldiİddiaların yayılması üzerine Barış Akarsu’nun ailesi, kuzeni aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sanatçının ölümünün talihsiz bir trafik kazası sonucu gerçekleştiği vurgulanarak, konunun farklı anlamlara çekilmesine tepki gösterildi.'Hatırasına saygısızlık' vurgusuAçıklamada şu ifadelere yer verildi:“Rahmetli abime olan sevginiz ve ilginiz çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 yıl önce yaşanan bu kazanın, izlenme almak amacıyla farklı yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyin. Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bunun 'Kimdir O?' parçasıyla ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Hatırasına doğru şekilde sahip çıkılmasını rica ediyorum.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/simpsonlarda-epstein-ayrintisi-25-yil-once-yayinlanan-gizemli-ada-sahnesi-gundem-oldu-1103230071.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103231598_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_70f0564ec6c9c5939f19628fdacbdee8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
barış akarsu, jeffrey epstein, dosya, suikast
barış akarsu, jeffrey epstein, dosya, suikast

Epstein belgeleri sonrası gündeme gelen 'Barış Akarsu' paylaşımlarına aileden açıklama

15:56 03.02.2026
© AASanatçı Barış Akarsu
Sanatçı Barış Akarsu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© AA
Abone ol
Jeffrey Epstein belgelerinin yayımlanmasının ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bazı teoriler, Barış Akarsu’nun ölümünü de gündeme taşıdı. Sanatçının ailesi, Akarsu’nun talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini vurgulayarak “suikast” iddialarına tepki gösterdi.
Jeffrey Epstein’e ilişkin yaklaşık 3 milyon sayfalık belgenin yayımlanmasının ardından, sosyal medyada çok sayıda eski iddia ve teori yeniden gündeme geldi. Bu paylaşımlar arasında, 2007 yılında hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu’nun ölümüyle ilgili iddialar da yer aldı.

'Suikast' iddiaları yeniden dolaşıma sokuldu

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Barış Akarsu’nun “Kimdir O?” adlı şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmiş olmasını gerekçe göstererek, ölümünün bir “suikast” olabileceğini öne sürdü. Gerçek dışı bu iddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Aileden sert tepki geldi

İddiaların yayılması üzerine Barış Akarsu’nun ailesi, kuzeni aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sanatçının ölümünün talihsiz bir trafik kazası sonucu gerçekleştiği vurgulanarak, konunun farklı anlamlara çekilmesine tepki gösterildi.

'Hatırasına saygısızlık' vurgusu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Rahmetli abime olan sevginiz ve ilginiz çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 yıl önce yaşanan bu kazanın, izlenme almak amacıyla farklı yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyin. Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bunun 'Kimdir O?' parçasıyla ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Hatırasına doğru şekilde sahip çıkılmasını rica ediyorum.”
Matt Groening - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
YAŞAM
Simpsonlar'da 'Epstein' ayrıntısı: 25 yıl önce yayımlanan 'gizemli ada' sahnesi gündem oldu
14:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала