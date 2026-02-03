https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/epstein-belgeleri-sonrasi-gundeme-gelen-baris-akarsu-paylasimlarina-aileden-aciklama-1103231544.html

Epstein belgeleri sonrası gündeme gelen 'Barış Akarsu' paylaşımlarına aileden açıklama

Epstein belgeleri sonrası gündeme gelen 'Barış Akarsu' paylaşımlarına aileden açıklama

Sputnik Türkiye

Jeffrey Epstein belgelerinin yayımlanmasının ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bazı teoriler, Barış Akarsu’nun ölümünü de gündeme taşıdı... 03.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-03T15:56+0300

2026-02-03T15:56+0300

2026-02-03T15:56+0300

türki̇ye

barış akarsu

jeffrey epstein

dosya

suikast

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103231598_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_495d229577a5b9761c33df1d673c2f37.jpg

Jeffrey Epstein’e ilişkin yaklaşık 3 milyon sayfalık belgenin yayımlanmasının ardından, sosyal medyada çok sayıda eski iddia ve teori yeniden gündeme geldi. Bu paylaşımlar arasında, 2007 yılında hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu’nun ölümüyle ilgili iddialar da yer aldı.'Suikast' iddiaları yeniden dolaşıma sokulduSosyal medyada bazı kullanıcılar, Barış Akarsu’nun “Kimdir O?” adlı şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmiş olmasını gerekçe göstererek, ölümünün bir “suikast” olabileceğini öne sürdü. Gerçek dışı bu iddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.Aileden sert tepki geldiİddiaların yayılması üzerine Barış Akarsu’nun ailesi, kuzeni aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sanatçının ölümünün talihsiz bir trafik kazası sonucu gerçekleştiği vurgulanarak, konunun farklı anlamlara çekilmesine tepki gösterildi.'Hatırasına saygısızlık' vurgusuAçıklamada şu ifadelere yer verildi:“Rahmetli abime olan sevginiz ve ilginiz çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 yıl önce yaşanan bu kazanın, izlenme almak amacıyla farklı yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyin. Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bunun 'Kimdir O?' parçasıyla ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Hatırasına doğru şekilde sahip çıkılmasını rica ediyorum.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/simpsonlarda-epstein-ayrintisi-25-yil-once-yayinlanan-gizemli-ada-sahnesi-gundem-oldu-1103230071.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barış akarsu, jeffrey epstein, dosya, suikast