Epstein belgeleri sonrası gündeme gelen 'Barış Akarsu' paylaşımlarına aileden açıklama
Epstein belgeleri sonrası gündeme gelen 'Barış Akarsu' paylaşımlarına aileden açıklama
03.02.2026
Jeffrey Epstein’e ilişkin yaklaşık 3 milyon sayfalık belgenin yayımlanmasının ardından, sosyal medyada çok sayıda eski iddia ve teori yeniden gündeme geldi. Bu paylaşımlar arasında, 2007 yılında hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu’nun ölümüyle ilgili iddialar da yer aldı.
'Suikast' iddiaları yeniden dolaşıma sokuldu
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Barış Akarsu’nun “Kimdir O?” adlı şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmiş olmasını gerekçe göstererek, ölümünün bir “suikast” olabileceğini öne sürdü. Gerçek dışı bu iddialar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
İddiaların yayılması üzerine Barış Akarsu’nun ailesi, kuzeni aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sanatçının ölümünün talihsiz bir trafik kazası sonucu gerçekleştiği vurgulanarak, konunun farklı anlamlara çekilmesine tepki gösterildi.
'Hatırasına saygısızlık' vurgusu
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Rahmetli abime olan sevginiz ve ilginiz çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 yıl önce yaşanan bu kazanın, izlenme almak amacıyla farklı yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyin. Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bunun 'Kimdir O?' parçasıyla ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Hatırasına doğru şekilde sahip çıkılmasını rica ediyorum.”