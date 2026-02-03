https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-ocak-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1103220198.html
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika ocak ayı enflasyon oranlarını paylaştı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6.32 olurken, yıllık bazda yüzde... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 6.32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 53.42 olarak gerçekleşti.ENAG aralık ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2.11, yıllık yüzde 56.14 olarak açıklamıştı.TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?Ekonomistler yüzde 3.60 ile yüzde 4.96 aralığında ocak ayı enflasyonu bekliyor. TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak.
09:24 03.02.2026 (güncellendi: 09:31 03.02.2026)
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 6.32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 53.42 olarak gerçekleşti.
ENAG aralık ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2.11, yıllık yüzde 56.14 olarak açıklamıştı.
TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Ekonomistler yüzde 3.60 ile yüzde 4.96 aralığında ocak ayı enflasyonu bekliyor. TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak.