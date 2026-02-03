Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-ocak-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1103220198.html
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika ocak ayı enflasyon oranlarını paylaştı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6.32 olurken, yıllık bazda yüzde... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T09:24+0300
2026-02-03T09:31+0300
ekonomi̇
enflasyon
enflasyon oranı
enflasyon rakamları
enagrup
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_1c005d107ae6e05279ccd5a48e897093.jpg
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 6.32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 53.42 olarak gerçekleşti.ENAG aralık ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2.11, yıllık yüzde 56.14 olarak açıklamıştı.TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?Ekonomistler yüzde 3.60 ile yüzde 4.96 aralığında ocak ayı enflasyonu bekliyor. TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/islam-memis-altin-ve-gumus-icin-tamam-mi-devam-mi-1103218730.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fbc0c76e87a91a15fc7381b13aebf945.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ocak ayı enflasyon, son dakika enflasyon, enag ocak ayı enflasyon
ocak ayı enflasyon, son dakika enflasyon, enag ocak ayı enflasyon

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu

09:24 03.02.2026 (güncellendi: 09:31 03.02.2026)
© İHAMarket
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© İHA
Abone ol
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika ocak ayı enflasyon oranlarını paylaştı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6.32 olurken, yıllık bazda yüzde 53.42 olarak gerçekleşti.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG'a göre aylık bazda enflasyon yüzde 6.32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 53.42 olarak gerçekleşti.
ENAG aralık ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2.11, yıllık yüzde 56.14 olarak açıklamıştı.

TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Ekonomistler yüzde 3.60 ile yüzde 4.96 aralığında ocak ayı enflasyonu bekliyor. TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak.
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
EKONOMİ
İslam Memiş: 'Altın ve gümüş için tamam mı devam mı?'
07:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала