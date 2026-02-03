https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/diyarbakirda-kaybolan-nimet-kilictan-aci-haber-13-gundur-araniyordu-1103226775.html
Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan acı haber: 13 gündür aranıyordu
Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan acı haber: 13 gündür aranıyordu
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, 21 Ocak’ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki Nimet Kılıç’ın cansız bedeni bulundu. AFAD, jandarma ve arama... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Kubacık Mahallesi’nde yaşayan Nimet Kılıç (45), 21 Ocak’ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. İki çocuk annesi Kılıç için başlatılan arama çalışmaları, bugün de yoğun şekilde sürdürüldü.Ekipler geniş alanda tarama yaptıArama çalışmalarına AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve çeşitli kurumlardan personel katıldı. Mahalle kırsalı ile kayalık ve sulak alanlarda yürütülen çalışmalarda dron, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri kullanıldı. Çalışmalara ayrıca Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek verdi.Cansız beden dere yatağında bulunduEkiplerin yaptığı taramalar sonucunda Nimet Kılıç’ın cansız bedeni, köyün yaklaşık 2,5 kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.Kayıp ihbarı sabah saatlerinde yapılmıştıÇınar’ın kırsal Kubacık Mahallesi’nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak’ta saat 05.12’de evden ayrılmıştı. Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kadının bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Kubacık Mahallesi’nde yaşayan Nimet Kılıç (45), 21 Ocak’ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. İki çocuk annesi Kılıç için başlatılan arama çalışmaları, bugün de yoğun şekilde sürdürüldü.
Ekipler geniş alanda tarama yaptı
Arama çalışmalarına AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve çeşitli kurumlardan personel katıldı. Mahalle kırsalı ile kayalık ve sulak alanlarda yürütülen çalışmalarda dron, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri kullanıldı. Çalışmalara ayrıca Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek verdi.
Cansız beden dere yatağında bulundu
Ekiplerin yaptığı taramalar sonucunda Nimet Kılıç’ın cansız bedeni, köyün yaklaşık 2,5 kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Kayıp ihbarı sabah saatlerinde yapılmıştı
Çınar’ın kırsal Kubacık Mahallesi’nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak’ta saat 05.12’de evden ayrılmıştı. Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kadının bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.