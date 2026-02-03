https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/danimarka-arktik-kosullarinda-calisabilecek-bes-yeni-gemi-insa-edilecek-1103216181.html
Danimarka: Arktik koşullarında çalışabilecek beş yeni gemi inşa edilecek
Danimarka: Arktik koşullarında çalışabilecek beş yeni gemi inşa edilecek
Sputnik Türkiye
Danimarka'nın Arktik koşullarında çalışabilecek beş yeni gemi inşa etmeyi planladığı bildirildi. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T01:18+0300
2026-02-03T01:18+0300
2026-02-03T01:18+0300
dünya
danimarka
danimarka krallığı
grönland
gemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102767133_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_8207ada1a5d6293617119d538f8e4fd8.jpg
Danimarka Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland üzerindeki hak iddiaları sürerken, Danimarka'nın Arktik koşullarında çalışabilecek beş yeni gemi inşa etmeyi planladığını ve bu gemilerin ülkenin kuzeyindeki Frederikshavn şehrinde monte edileceğini belirtti.Bakanlık yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Yapılan açıklamada, Frederikshavn'daki montaj tesisinin geliştirileceği ve gelecekte planlanan beş gemiden daha büyük gemilerin bile üretilebileceği belirtildi.Danimarka Yayıncılık Kurumu'nun bildirdiğine göre, yeni gemiler, halihazırda yıpranmış ve sık sık arıza yapan eski Thetis ve Knud Rasmussen sınıfı devriye gemilerinin yerini almak üzere tasarlandı. Yeni gemilerin 2030 yılına kadar hazır olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/trump-bana-zarar-vermek-icin-komplo-kurdular-1103215439.html
danimarka
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102767133_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_44ba65ab7026e18b3bcb18eb90c2b071.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
danimarka, danimarka krallığı, grönland, gemi
danimarka, danimarka krallığı, grönland, gemi
Danimarka: Arktik koşullarında çalışabilecek beş yeni gemi inşa edilecek
Danimarka'nın Arktik koşullarında çalışabilecek beş yeni gemi inşa etmeyi planladığı bildirildi.
Danimarka Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland üzerindeki hak iddiaları sürerken, Danimarka'nın Arktik koşullarında çalışabilecek beş yeni gemi inşa etmeyi planladığını ve bu gemilerin ülkenin kuzeyindeki Frederikshavn şehrinde monte edileceğini belirtti.
Bakanlık yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ülke genelindeki fabrikalarda ve Frederikshavn'daki devlete ait bir montaj tesisinde parça üretimi, önümüzdeki yıllarda beş yeni Arktik gemisinin yardımıyla Danimarka savunmasının güçlendirilmesinde kilit bir unsur olacak. Bu karar, savunma anlaşmasının taraflarınca alındı"
Yapılan açıklamada, Frederikshavn'daki montaj tesisinin geliştirileceği ve gelecekte planlanan beş gemiden daha büyük gemilerin bile üretilebileceği belirtildi.
Danimarka Yayıncılık Kurumu'nun bildirdiğine göre, yeni gemiler, halihazırda yıpranmış ve sık sık arıza yapan eski Thetis ve Knud Rasmussen sınıfı devriye gemilerinin yerini almak üzere tasarlandı. Yeni gemilerin 2030 yılına kadar hazır olması bekleniyor.