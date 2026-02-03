https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/danimarka-arktik-kosullarinda-calisabilecek-bes-yeni-gemi-insa-edilecek-1103216181.html

Danimarka: Arktik koşullarında çalışabilecek beş yeni gemi inşa edilecek

Danimarka Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland üzerindeki hak iddiaları sürerken, Danimarka'nın Arktik koşullarında çalışabilecek beş yeni gemi inşa etmeyi planladığını ve bu gemilerin ülkenin kuzeyindeki Frederikshavn şehrinde monte edileceğini belirtti.Bakanlık yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Yapılan açıklamada, Frederikshavn'daki montaj tesisinin geliştirileceği ve gelecekte planlanan beş gemiden daha büyük gemilerin bile üretilebileceği belirtildi.Danimarka Yayıncılık Kurumu'nun bildirdiğine göre, yeni gemiler, halihazırda yıpranmış ve sık sık arıza yapan eski Thetis ve Knud Rasmussen sınıfı devriye gemilerinin yerini almak üzere tasarlandı. Yeni gemilerin 2030 yılına kadar hazır olması bekleniyor.

