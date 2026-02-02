https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/cumhurbaskani-erdogan-suriye-ve-iran-baglamindaki-kritik-gelismeleri-yakindan-takip-ediyoruz-1103212790.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu finansman paketi sağlayacağız
18:55 02.02.2026 (güncellendi: 19:29 02.02.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tüm imalat sanayileri için 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketini devreye alacaklarını duyurdu.
Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarılı yılı bayrak sevgisiyle başladı. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Göreve gelirken yurdumuzu daya bayındır hale getireceğimizi, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artıracağımızı ifade etmiştik. Aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkarlık ediyoruz. Ana muhalefet gibi 'Atam izindeyiz' diyip yılın tamamında izin yapanlardan değiliz. İlk günkü heyecanımızla Türkiye'yi bir baştan diğer başa yükseltmenin samimi gayreti içindeyiz. Dış politikada Suriye ve İran bağlamındaki kritik gelişmeleri yakından takip ediyoruz'' dedi.
Turizm gelirlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türk turizmi 2025 yılını rekorla tamamladı. Turizm gelirimiz yüzde 6.8'lik artışla 62.2 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde 5.2 artarak rekor kırdı. Turizm rakamlarımızın hayırlı olmasını dilerim. Hedefimiz 68 milyar dolar gelecek sene turizm geliri elde etmek'' şeklinde konuştu.
Merkez Bankası'nın rezervlerinin artmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''215.6 milyar dolara çıktı rezervlerimiz. Bunlar hepimizi umutlandıran, heyecanlandıran gelişmeler. Çok daha iyi yerlere geleceğiz'' açıklamasında bulundu.
Yeni kredi paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hükümet olarak üretenin, ihraç edenin, istihdam sağlayanın yanındayız. İmalat sanayimizi desteklemeye devam ediyoruz. İmalat sanayi işletmelerimiz için yeni müjde paylaşmak istiyorum. Tüm imalat sanayi işletmelerine 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu finansman paketi sağlayacağız. Yeni kredi paketimiz de hayırlı uğurlu olsun'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Suriye halkının önünde artık yeni sayfa açılmıştır. Terörden medet umanlar hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir. Oyalama gibi ucuz hesaplara başvurulmadan anlaşmanın devam etmesini ümit ediyoruz'' şeklinde konuştu.
Filistin meselesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze'nin güvenlik ve inşasında hangi ortak adımları atabiliriz, İran krizinin daha da tırmanmaması için neler yapabiliriz bunları değerlendireceğiz. Asrın felaketinin 3. yıl dönümünde Osmaniye'de kardeşlerimizle olacağız'' dedi.