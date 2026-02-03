https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/cinli-uzman-rusya-ve-abdnin-yeni-start-anlasmasini-uzatmamasi-kuresel-guvenlik-risklerini-artiracak-1103231076.html
Çinli uzman: Rusya ve ABD'nin Yeni START anlaşmasını uzatmaması, küresel güvenlik risklerini artıracak
Çinli uzman: Rusya ve ABD'nin Yeni START anlaşmasını uzatmaması, küresel güvenlik risklerini artıracak
Sputnik Türkiye
Çinli uzman Zhou, Rusya ve ABD'nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması (Yeni START) anlaşmasını uzatmamasının küresel güvenliğe yönelik riskleri artıracağı... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T15:19+0300
2026-02-03T15:19+0300
2026-02-03T15:19+0300
görüş
rusya
abd
yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)
start
uzatma
küresel güvenlik
risk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/08/1076137390_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_67423a193082b8a4ecb5696c0b26af11.jpg
Çin düşünce kuruluşu Guoguan’a bağlı Güney Ülkeleri Araştırmaları Merkezi Direktörü Zhou Rong, Sputnik’e demecinde Stratejik Saldırı Silahlarının Daha Fazla Azaltılması ve Sınırlandırılması İçin Tedbirler (Yeni START) anlaşmasının uzatılmasının temel amacının nükleer silahlara ilişkin kısıtlamalarını korumak, stratejik istikrarı artırmak ve gelecekteki müzakereler için koşullar yaratmak olduğunu belirtti.Zhou, “Rusya, anlaşmanın uzatılması konusunda Amerikan tarafından bir yanıt almadığını doğruladı, anlaşmanın uzatılamaması muhtemel. Böyle bir durumda, bu durum silah kontrolünde bir boşluğa ve küresel güvenliğe yönelik risklerin artmasına yol açacak” diye konuştu.Anlaşmanın uzatılmasının nükleer silah kısıtlamalarını koruyacağını ve kontrolsüz bir nükleer silahlanma yarışını önleyeceğini, ayrıca stratejik istikrarı artıracağını ve istenmeyen çatışmalarının önüne geçebileceğini dile getiren Zhou, “Bu uzatma Rus-Amerikan ilişkilerinde bir ‘tampon bölge’ oluşturacak, aralarındaki gerilimi azaltacak” vurgusunu yaptı.Çinli uzman, bununla birlikte Yeni START anlaşmasını uzatma olasılığının belirsiz olduğunu, uzatılmaması durumundaysa nükleer savaşa yol açabilecek hatalı kararlar alma riskinin artması ve uluslararası baskı krizine neden olması gibi olumsuz etki yaratacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/putinden-abdye-mesaj-start-anlasmasinin-hukumlerine-5-subat-2027ye-kadar-bagli-kalmaya-haziriz-1099570556.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/08/1076137390_70:0:866:597_1920x0_80_0_0_7fea2fe7ec7f14c3aec324a9c1002f7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, abd, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), start, uzatma, küresel güvenlik, risk
rusya, abd, yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), start, uzatma, küresel güvenlik, risk
Çinli uzman: Rusya ve ABD'nin Yeni START anlaşmasını uzatmaması, küresel güvenlik risklerini artıracak
Çinli uzman Zhou, Rusya ve ABD'nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması (Yeni START) anlaşmasını uzatmamasının küresel güvenliğe yönelik riskleri artıracağı konusunda uyardı.
Çin düşünce kuruluşu Guoguan’a bağlı Güney Ülkeleri Araştırmaları Merkezi Direktörü Zhou Rong, Sputnik’e demecinde Stratejik Saldırı Silahlarının Daha Fazla Azaltılması ve Sınırlandırılması İçin Tedbirler (Yeni START) anlaşmasının uzatılmasının temel amacının nükleer silahlara ilişkin kısıtlamalarını korumak, stratejik istikrarı artırmak ve gelecekteki müzakereler için koşullar yaratmak olduğunu belirtti.
Zhou, “Rusya, anlaşmanın uzatılması konusunda Amerikan tarafından bir yanıt almadığını doğruladı, anlaşmanın uzatılamaması muhtemel. Böyle bir durumda, bu durum silah kontrolünde bir boşluğa ve küresel güvenliğe yönelik risklerin artmasına yol açacak” diye konuştu.
Anlaşmanın uzatılmasının nükleer silah kısıtlamalarını koruyacağını ve kontrolsüz bir nükleer silahlanma yarışını önleyeceğini, ayrıca stratejik istikrarı artıracağını ve istenmeyen çatışmalarının önüne geçebileceğini dile getiren Zhou, “Bu uzatma Rus-Amerikan ilişkilerinde bir ‘tampon bölge’ oluşturacak, aralarındaki gerilimi azaltacak” vurgusunu yaptı.
Çinli uzman, bununla birlikte Yeni START anlaşmasını uzatma olasılığının belirsiz olduğunu, uzatılmaması durumundaysa nükleer savaşa yol açabilecek hatalı kararlar alma riskinin artması ve uluslararası baskı krizine neden olması gibi olumsuz etki yaratacağını vurguladı.
Yeni START anlaşması yürürlükten kalkarsa, (nükleer silahlar konusunda) şeffaflık eksikliği büyük devletler arasında çatışma riskini artırabilir.