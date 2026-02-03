https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/cinli-uzman-rusya-ve-abdnin-yeni-start-anlasmasini-uzatmamasi-kuresel-guvenlik-risklerini-artiracak-1103231076.html

Çinli uzman: Rusya ve ABD'nin Yeni START anlaşmasını uzatmaması, küresel güvenlik risklerini artıracak

Çinli uzman: Rusya ve ABD'nin Yeni START anlaşmasını uzatmaması, küresel güvenlik risklerini artıracak

03.02.2026

Çin düşünce kuruluşu Guoguan’a bağlı Güney Ülkeleri Araştırmaları Merkezi Direktörü Zhou Rong, Sputnik’e demecinde Stratejik Saldırı Silahlarının Daha Fazla Azaltılması ve Sınırlandırılması İçin Tedbirler (Yeni START) anlaşmasının uzatılmasının temel amacının nükleer silahlara ilişkin kısıtlamalarını korumak, stratejik istikrarı artırmak ve gelecekteki müzakereler için koşullar yaratmak olduğunu belirtti.Zhou, “Rusya, anlaşmanın uzatılması konusunda Amerikan tarafından bir yanıt almadığını doğruladı, anlaşmanın uzatılamaması muhtemel. Böyle bir durumda, bu durum silah kontrolünde bir boşluğa ve küresel güvenliğe yönelik risklerin artmasına yol açacak” diye konuştu.Anlaşmanın uzatılmasının nükleer silah kısıtlamalarını koruyacağını ve kontrolsüz bir nükleer silahlanma yarışını önleyeceğini, ayrıca stratejik istikrarı artıracağını ve istenmeyen çatışmalarının önüne geçebileceğini dile getiren Zhou, “Bu uzatma Rus-Amerikan ilişkilerinde bir ‘tampon bölge’ oluşturacak, aralarındaki gerilimi azaltacak” vurgusunu yaptı.Çinli uzman, bununla birlikte Yeni START anlaşmasını uzatma olasılığının belirsiz olduğunu, uzatılmaması durumundaysa nükleer savaşa yol açabilecek hatalı kararlar alma riskinin artması ve uluslararası baskı krizine neden olması gibi olumsuz etki yaratacağını vurguladı.

