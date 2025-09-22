https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/putinden-abdye-mesaj-start-anlasmasinin-hukumlerine-5-subat-2027ye-kadar-bagli-kalmaya-haziriz-1099570556.html

Putin'den ABD'ye mesaj: START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 Şubat 2026'da sona erecek olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START) hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye START Anlaşması'yla ilgili mesaj gönderdi.START'ın füze potansiyeline yönelik doğrudan kısıtlamalar öngören son anlaşma olduğunun altını çizen Putin'in verdiği mesajlar şöyle:🔴Dünyadaki stratejik istikrar bozulmaya devam ediyor 🔴Batı'nın yıkıcı adımları sonucunda nükleer silah sahibi ülkeler arasındaki diyaloğun temelleri önemli ölçüde sarsıldı 🔴Silahların kontrolü alanındaki Rusya-ABD ilişkiler sistemi çökertildi 🔴Rusya, her türlü stratejik tehdide sadece sözle değil, askeri-teknik önlemlerle karşılık vermeye hazır 🔴Rusya, ulusal caydırma kuvvetlerinin güvenilirliğinden emin 🔴Rusya, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması ve Kısıtlanması (START) Anlaşması'yla oluşan statükoyu korumak istiyor🔴Rusya, 5 Şubat 2026'da START Anlaşması'nın sona ermesinin ardından bu anlaşma uyarınca kısıtlamalara 1 yıl daha bağlı kalmaya hazır 🔴Rusya, ABD'nin de aynı kısıtlamalara tabi olmayı kabul etmesi halinde kısıtlamaları 1 yıl daha uygulamaya hazır🔴START Anlaşması'nın 2026 yılında sona ermesi, füze potansiyeline yönelik doğrudan kısıtlamalar öngören son anlaşmanın ortadan kalkması anlamına geliyor

