Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/cinden-pakistana-destek-mesaji-belucistan-saldirilari-sert-dille-kinandi-1103230903.html
Çin’den Pakistan’a destek mesajı: Belucistan saldırıları sert dille kınandı
Çin’den Pakistan’a destek mesajı: Belucistan saldırıları sert dille kınandı
Sputnik Türkiye
Çin, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıları güçlü ifadelerle kınadı. Pekin yönetimi, 'terörle... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T16:42+0300
2026-02-03T16:42+0300
dünya
pakistan
belucistan
çin
belucistan kurtuluş ordusu (bla)
çin-pakistan ekonomik koridoru (cpec)
terör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094031810_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_a436f7c3b24ca6491c7f931c56cceabe.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan son saldırılara ilişkin açıklamasında, hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar ve aileleri için başsağlığı mesajı iletti. Açıklamada, Çin’in terörün her türüne karşı net bir tutum sergilediği ifade edildi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, “Çin, terörizmin her türlüsüne kararlılıkla karşıdır ve Pakistan’ın terörle mücadelesini, toplumsal istikrarını ve halkının güvenliğini desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.Belucistan’da operasyonlar sürüyorPakistan güvenlik kaynaklarına göre, cumartesi günü 12 farklı noktada düzenlenen eş zamanlı saldırıların ardından Belucistan genelinde güvenlik operasyonları beşinci gününe girdi. Yetkililer, 'cuma gününden bu yana 177 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.Saldırıların sorumluluğunu yasadışı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenirken, olaylarda 31 sivil ve 17 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle başkent Ketta başta olmak üzere bazı bölgelerde internet ve mobil iletişim hizmetleri askıya alındı.Artan şiddet ve stratejik önemResmi verilere göre Pakistan’da ocak ayında şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşandı. Bir ayda toplam 361 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerin büyük bölümünün silahlı çatışmalardan kaynaklandığı aktarıldı. aMaden kaynakları açısından zengin olan Belucistan, aynı zamanda Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) kilit güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/pakistanda-genis-capli-operasyon-145-silahli-unsur-etkisiz-hale-getirildi-1103201521.html
pakistan
belucistan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094031810_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_e35956d1fad3ce0fd4e23380669ed2af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, belucistan, çin, belucistan kurtuluş ordusu (bla), çin-pakistan ekonomik koridoru (cpec), terör
pakistan, belucistan, çin, belucistan kurtuluş ordusu (bla), çin-pakistan ekonomik koridoru (cpec), terör

Çin’den Pakistan’a destek mesajı: Belucistan saldırıları sert dille kınandı

16:42 03.02.2026
© Sputnik / Anna RatkogloÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© Sputnik / Anna Ratkoglo
Abone ol
Çin, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıları güçlü ifadelerle kınadı. Pekin yönetimi, 'terörle mücadelede' Pakistan’ın yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan son saldırılara ilişkin açıklamasında, hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar ve aileleri için başsağlığı mesajı iletti. Açıklamada, Çin’in terörün her türüne karşı net bir tutum sergilediği ifade edildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, “Çin, terörizmin her türlüsüne kararlılıkla karşıdır ve Pakistan’ın terörle mücadelesini, toplumsal istikrarını ve halkının güvenliğini desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Belucistan’da operasyonlar sürüyor

Pakistan güvenlik kaynaklarına göre, cumartesi günü 12 farklı noktada düzenlenen eş zamanlı saldırıların ardından Belucistan genelinde güvenlik operasyonları beşinci gününe girdi. Yetkililer, 'cuma gününden bu yana 177 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.
Saldırıların sorumluluğunu yasadışı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenirken, olaylarda 31 sivil ve 17 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle başkent Ketta başta olmak üzere bazı bölgelerde internet ve mobil iletişim hizmetleri askıya alındı.

Artan şiddet ve stratejik önem

Resmi verilere göre Pakistan’da ocak ayında şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşandı. Bir ayda toplam 361 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerin büyük bölümünün silahlı çatışmalardan kaynaklandığı aktarıldı.
aMaden kaynakları açısından zengin olan Belucistan, aynı zamanda Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) kilit güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.
Soldiers of special forces of Pakistan army training (File) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
DÜNYA
Pakistan’da geniş çaplı operasyon: 145 silahlı unsur etkisiz hale getirildi
Dün, 13:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала