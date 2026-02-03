https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/cinden-pakistana-destek-mesaji-belucistan-saldirilari-sert-dille-kinandi-1103230903.html
Çin’den Pakistan’a destek mesajı: Belucistan saldırıları sert dille kınandı
Çin’den Pakistan’a destek mesajı: Belucistan saldırıları sert dille kınandı
Sputnik Türkiye
Çin, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıları güçlü ifadelerle kınadı. Pekin yönetimi, 'terörle... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T16:42+0300
2026-02-03T16:42+0300
2026-02-03T16:42+0300
dünya
pakistan
belucistan
çin
belucistan kurtuluş ordusu (bla)
çin-pakistan ekonomik koridoru (cpec)
terör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094031810_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_a436f7c3b24ca6491c7f931c56cceabe.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan son saldırılara ilişkin açıklamasında, hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar ve aileleri için başsağlığı mesajı iletti. Açıklamada, Çin’in terörün her türüne karşı net bir tutum sergilediği ifade edildi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, “Çin, terörizmin her türlüsüne kararlılıkla karşıdır ve Pakistan’ın terörle mücadelesini, toplumsal istikrarını ve halkının güvenliğini desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.Belucistan’da operasyonlar sürüyorPakistan güvenlik kaynaklarına göre, cumartesi günü 12 farklı noktada düzenlenen eş zamanlı saldırıların ardından Belucistan genelinde güvenlik operasyonları beşinci gününe girdi. Yetkililer, 'cuma gününden bu yana 177 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.Saldırıların sorumluluğunu yasadışı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenirken, olaylarda 31 sivil ve 17 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle başkent Ketta başta olmak üzere bazı bölgelerde internet ve mobil iletişim hizmetleri askıya alındı.Artan şiddet ve stratejik önemResmi verilere göre Pakistan’da ocak ayında şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşandı. Bir ayda toplam 361 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerin büyük bölümünün silahlı çatışmalardan kaynaklandığı aktarıldı. aMaden kaynakları açısından zengin olan Belucistan, aynı zamanda Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) kilit güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/pakistanda-genis-capli-operasyon-145-silahli-unsur-etkisiz-hale-getirildi-1103201521.html
pakistan
belucistan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094031810_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_e35956d1fad3ce0fd4e23380669ed2af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pakistan, belucistan, çin, belucistan kurtuluş ordusu (bla), çin-pakistan ekonomik koridoru (cpec), terör
pakistan, belucistan, çin, belucistan kurtuluş ordusu (bla), çin-pakistan ekonomik koridoru (cpec), terör
Çin’den Pakistan’a destek mesajı: Belucistan saldırıları sert dille kınandı
Çin, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıları güçlü ifadelerle kınadı. Pekin yönetimi, 'terörle mücadelede' Pakistan’ın yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan son saldırılara ilişkin açıklamasında, hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar ve aileleri için başsağlığı mesajı iletti. Açıklamada, Çin’in terörün her türüne karşı net bir tutum sergilediği ifade edildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, “Çin, terörizmin her türlüsüne kararlılıkla karşıdır ve Pakistan’ın terörle mücadelesini, toplumsal istikrarını ve halkının güvenliğini desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.
Belucistan’da operasyonlar sürüyor
Pakistan güvenlik kaynaklarına göre, cumartesi günü 12 farklı noktada düzenlenen eş zamanlı saldırıların ardından Belucistan genelinde güvenlik operasyonları beşinci gününe girdi. Yetkililer, 'cuma gününden bu yana 177 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.
Saldırıların sorumluluğunu yasadışı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenirken, olaylarda 31 sivil ve 17 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle başkent Ketta başta olmak üzere bazı bölgelerde internet ve mobil iletişim hizmetleri askıya alındı.
Artan şiddet ve stratejik önem
Resmi verilere göre Pakistan’da ocak ayında şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşandı. Bir ayda toplam 361 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerin büyük bölümünün silahlı çatışmalardan kaynaklandığı aktarıldı.
aMaden kaynakları açısından zengin olan Belucistan, aynı zamanda Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) kilit güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.