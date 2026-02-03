https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/cinden-pakistana-destek-mesaji-belucistan-saldirilari-sert-dille-kinandi-1103230903.html

Çin’den Pakistan’a destek mesajı: Belucistan saldırıları sert dille kınandı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaşanan son saldırılara ilişkin açıklamasında, hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar ve aileleri için başsağlığı mesajı iletti. Açıklamada, Çin’in terörün her türüne karşı net bir tutum sergilediği ifade edildi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, “Çin, terörizmin her türlüsüne kararlılıkla karşıdır ve Pakistan’ın terörle mücadelesini, toplumsal istikrarını ve halkının güvenliğini desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.Belucistan’da operasyonlar sürüyorPakistan güvenlik kaynaklarına göre, cumartesi günü 12 farklı noktada düzenlenen eş zamanlı saldırıların ardından Belucistan genelinde güvenlik operasyonları beşinci gününe girdi. Yetkililer, 'cuma gününden bu yana 177 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.Saldırıların sorumluluğunu yasadışı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenirken, olaylarda 31 sivil ve 17 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle başkent Ketta başta olmak üzere bazı bölgelerde internet ve mobil iletişim hizmetleri askıya alındı.Artan şiddet ve stratejik önemResmi verilere göre Pakistan’da ocak ayında şiddet olaylarında ciddi bir artış yaşandı. Bir ayda toplam 361 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerin büyük bölümünün silahlı çatışmalardan kaynaklandığı aktarıldı. aMaden kaynakları açısından zengin olan Belucistan, aynı zamanda Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) kilit güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.

