Pakistan’da geniş çaplı operasyon: 145 silahlı unsur etkisiz hale getirildi

Pakistan güvenlik güçleri, Belucistan’da düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından başlatılan operasyonlarda 145 silahlı unsuru... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

Pakistan güvenlik güçlerinin, Belucistan eyaletinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıların ardından geniş çaplı bir operasyon başlattığı bildirildi. Yetkililer, operasyonlarda en az 145 silahlı unsurun öldürüldüğünü açıkladı.31 Ocak Cumartesi günü eyalet genelinde eş zamanlı düzenlenen saldırılarda, aralarında kadınların da bulunduğu 31 sivil ile 17 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıların, ülkede yasaklı ayrılıkçı örgüt Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından üstlenildiği belirtildi.Geniş çaplı güvenlik önlemleriSaldırıların ardından eyalet genelinde aylar sürecek güvenlik kısıtlamaları getirildiği, toplu gösterilerin yasaklandığı ve trafik hareketlerinin sınırlandırıldığı bildirildi. Yüzü gizleyen kıyafetlerin kamuya açık alanlarda yasaklandığı da aktarıldı.Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti, saldırganların kent merkezine ulaşmayı hedeflediğini ancak başarısız olduklarını ifade etti.

