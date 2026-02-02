https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/pakistanda-genis-capli-operasyon-145-silahli-unsur-etkisiz-hale-getirildi-1103201521.html
Pakistan’da geniş çaplı operasyon: 145 silahlı unsur etkisiz hale getirildi
Pakistan’da geniş çaplı operasyon: 145 silahlı unsur etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Pakistan güvenlik güçleri, Belucistan’da düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından başlatılan operasyonlarda 145 silahlı unsuru... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T13:25+0300
2026-02-02T13:25+0300
2026-02-02T13:25+0300
dünya
pakistan
belucistan
afganistan
belucistan kurtuluş ordusu (bla)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103201311_0:80:3279:1924_1920x0_80_0_0_93ecb133701a0722a65f564064f94347.jpg
Pakistan güvenlik güçlerinin, Belucistan eyaletinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıların ardından geniş çaplı bir operasyon başlattığı bildirildi. Yetkililer, operasyonlarda en az 145 silahlı unsurun öldürüldüğünü açıkladı.31 Ocak Cumartesi günü eyalet genelinde eş zamanlı düzenlenen saldırılarda, aralarında kadınların da bulunduğu 31 sivil ile 17 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıların, ülkede yasaklı ayrılıkçı örgüt Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından üstlenildiği belirtildi.Geniş çaplı güvenlik önlemleriSaldırıların ardından eyalet genelinde aylar sürecek güvenlik kısıtlamaları getirildiği, toplu gösterilerin yasaklandığı ve trafik hareketlerinin sınırlandırıldığı bildirildi. Yüzü gizleyen kıyafetlerin kamuya açık alanlarda yasaklandığı da aktarıldı.Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti, saldırganların kent merkezine ulaşmayı hedeflediğini ancak başarısız olduklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/abdnin-yeni-karakas-buyukelcisi-7-yil-sonra-venezuelada-1103178806.html
pakistan
belucistan
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103201311_305:0:2974:2002_1920x0_80_0_0_a96de46759c4f59df26c988c94a8b147.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pakistan, belucistan, afganistan, belucistan kurtuluş ordusu (bla)
pakistan, belucistan, afganistan, belucistan kurtuluş ordusu (bla)
Pakistan’da geniş çaplı operasyon: 145 silahlı unsur etkisiz hale getirildi
Pakistan güvenlik güçleri, Belucistan’da düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından başlatılan operasyonlarda 145 silahlı unsuru etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Bölgede sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.
Pakistan güvenlik güçlerinin, Belucistan eyaletinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıların ardından geniş çaplı bir operasyon başlattığı bildirildi. Yetkililer, operasyonlarda en az 145 silahlı unsurun öldürüldüğünü açıkladı.
31 Ocak Cumartesi günü eyalet genelinde eş zamanlı düzenlenen saldırılarda, aralarında kadınların da bulunduğu 31 sivil ile 17 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıların, ülkede yasaklı ayrılıkçı örgüt Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından üstlenildiği belirtildi.
Geniş çaplı güvenlik önlemleri
Saldırıların ardından eyalet genelinde aylar sürecek güvenlik kısıtlamaları getirildiği, toplu gösterilerin yasaklandığı ve trafik hareketlerinin sınırlandırıldığı bildirildi. Yüzü gizleyen kıyafetlerin kamuya açık alanlarda yasaklandığı da aktarıldı.
Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti, saldırganların kent merkezine ulaşmayı hedeflediğini ancak başarısız olduklarını ifade etti.