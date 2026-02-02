Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/pakistanda-genis-capli-operasyon-145-silahli-unsur-etkisiz-hale-getirildi-1103201521.html
Pakistan’da geniş çaplı operasyon: 145 silahlı unsur etkisiz hale getirildi
Pakistan’da geniş çaplı operasyon: 145 silahlı unsur etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Pakistan güvenlik güçleri, Belucistan’da düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından başlatılan operasyonlarda 145 silahlı unsuru... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T13:25+0300
2026-02-02T13:25+0300
dünya
pakistan
belucistan
afganistan
belucistan kurtuluş ordusu (bla)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103201311_0:80:3279:1924_1920x0_80_0_0_93ecb133701a0722a65f564064f94347.jpg
Pakistan güvenlik güçlerinin, Belucistan eyaletinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıların ardından geniş çaplı bir operasyon başlattığı bildirildi. Yetkililer, operasyonlarda en az 145 silahlı unsurun öldürüldüğünü açıkladı.31 Ocak Cumartesi günü eyalet genelinde eş zamanlı düzenlenen saldırılarda, aralarında kadınların da bulunduğu 31 sivil ile 17 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıların, ülkede yasaklı ayrılıkçı örgüt Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından üstlenildiği belirtildi.Geniş çaplı güvenlik önlemleriSaldırıların ardından eyalet genelinde aylar sürecek güvenlik kısıtlamaları getirildiği, toplu gösterilerin yasaklandığı ve trafik hareketlerinin sınırlandırıldığı bildirildi. Yüzü gizleyen kıyafetlerin kamuya açık alanlarda yasaklandığı da aktarıldı.Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti, saldırganların kent merkezine ulaşmayı hedeflediğini ancak başarısız olduklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/abdnin-yeni-karakas-buyukelcisi-7-yil-sonra-venezuelada-1103178806.html
pakistan
belucistan
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103201311_305:0:2974:2002_1920x0_80_0_0_a96de46759c4f59df26c988c94a8b147.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, belucistan, afganistan, belucistan kurtuluş ordusu (bla)
pakistan, belucistan, afganistan, belucistan kurtuluş ordusu (bla)

Pakistan’da geniş çaplı operasyon: 145 silahlı unsur etkisiz hale getirildi

13:25 02.02.2026
© AP Photo / B.K.BangashSoldiers of special forces of Pakistan army training (File)
Soldiers of special forces of Pakistan army training (File) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / B.K.Bangash
Abone ol
Pakistan güvenlik güçleri, Belucistan’da düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından başlatılan operasyonlarda 145 silahlı unsuru etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Bölgede sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.
Pakistan güvenlik güçlerinin, Belucistan eyaletinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıların ardından geniş çaplı bir operasyon başlattığı bildirildi. Yetkililer, operasyonlarda en az 145 silahlı unsurun öldürüldüğünü açıkladı.
31 Ocak Cumartesi günü eyalet genelinde eş zamanlı düzenlenen saldırılarda, aralarında kadınların da bulunduğu 31 sivil ile 17 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıların, ülkede yasaklı ayrılıkçı örgüt Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından üstlenildiği belirtildi.

Geniş çaplı güvenlik önlemleri

Saldırıların ardından eyalet genelinde aylar sürecek güvenlik kısıtlamaları getirildiği, toplu gösterilerin yasaklandığı ve trafik hareketlerinin sınırlandırıldığı bildirildi. Yüzü gizleyen kıyafetlerin kamuya açık alanlarda yasaklandığı da aktarıldı.
Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti, saldırganların kent merkezine ulaşmayı hedeflediğini ancak başarısız olduklarını ifade etti.

Venezüella'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
DÜNYA
ABD’nin yeni Karakas büyükelçisi 7 yıl sonra Venezuela’da
Dün, 14:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала