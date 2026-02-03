Türkiye
Çin Dışişleri: ABD'nin Rusya'nın Yeni START Anlaşması'nı uzatma önerisine yanıt vermesini umuyoruz
Çin Dışişleri: ABD'nin Rusya'nın Yeni START Anlaşması'nı uzatma önerisine yanıt vermesini umuyoruz
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, "Çin, ABD'nin Rusya'nın Yeni START Anlaşması'nı uzatma önerisine yanıt vermesini umuyor" açıklamasında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, basın toplantısında yaptığı açıklamada Çin'in, ABD'nin Yeni START Anlaşması konusunda Rusya'nın bundan böyle atılacak adımlara ilişkin önerisine yanıt vermesini umduğunu, bunun küresel stratejik istikrarın devamını sağlayacağını belirtti.Lin, "Çin, Rusya'nın daha önce Stratejik Saldırı Silahlarının Daha Fazla Azaltılması ve Sınırlandırılması İçin Tedbirler Anlaşması için yapıcı bir öneri sunduğunu kaydetti. Küresel stratejik istikrarı etkin bir şekilde sağlamak amacıyla, ABD'nin Yeni START Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik önerilere olumlu yanıt vermesini umuyoruz" diye konuştu.Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i silahların kontrolüne ilişkin görüşmelere dahil etme arzusunu dile getirdiği yönündeki açıklamasını da yorumlayan Lin, "Çin'in Rusya-ABD-Çin katılımıyla nükleer silahsızlanma müzakerelerine ilişkin tutumu açıktır. ABD ve Çin'in nükleer cephanelikleri kıyaslanamayacak düzeydedir. Bu aşamada Çin'in nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmasını talep etmek son derece haksız ve mantıksızdır" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın 5 Şubat 2026'da sona erecek olan START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Rus lider, Yeni START anlaşmasının kısıtlamalarına uyulması için atılacak adımların, ABD'nin karşılık vermesi halinde etkili olacağını ifade etmişti. ABD basını, Başkan Trump'ın Putin'in önerisini 'iyi fikir' olarak değerlendirdiğini yazmıştı.
Çin Dışişleri: ABD'nin Rusya'nın Yeni START Anlaşması'nı uzatma önerisine yanıt vermesini umuyoruz

13:40 03.02.2026
© SputnikÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, “Çin, ABD'nin Rusya'nın Yeni START Anlaşması'nı uzatma önerisine yanıt vermesini umuyor” açıklamasında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, basın toplantısında yaptığı açıklamada Çin'in, ABD'nin Yeni START Anlaşması konusunda Rusya'nın bundan böyle atılacak adımlara ilişkin önerisine yanıt vermesini umduğunu, bunun küresel stratejik istikrarın devamını sağlayacağını belirtti.
Lin, “Çin, Rusya'nın daha önce Stratejik Saldırı Silahlarının Daha Fazla Azaltılması ve Sınırlandırılması İçin Tedbirler Anlaşması için yapıcı bir öneri sunduğunu kaydetti. Küresel stratejik istikrarı etkin bir şekilde sağlamak amacıyla, ABD'nin Yeni START Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik önerilere olumlu yanıt vermesini umuyoruz” diye konuştu.
Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i silahların kontrolüne ilişkin görüşmelere dahil etme arzusunu dile getirdiği yönündeki açıklamasını da yorumlayan Lin, “Çin’in Rusya-ABD-Çin katılımıyla nükleer silahsızlanma müzakerelerine ilişkin tutumu açıktır. ABD ve Çin'in nükleer cephanelikleri kıyaslanamayacak düzeydedir. Bu aşamada Çin'in nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmasını talep etmek son derece haksız ve mantıksızdır” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın 5 Şubat 2026'da sona erecek olan START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Rus lider, Yeni START anlaşmasının kısıtlamalarına uyulması için atılacak adımların, ABD'nin karşılık vermesi halinde etkili olacağını ifade etmişti. ABD basını, Başkan Trump'ın Putin'in önerisini 'iyi fikir' olarak değerlendirdiğini yazmıştı.
