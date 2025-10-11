https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/rus-disisleri-abd-ile-olan-diyalogumuzda-start-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-firsat-penceresini-acik-1100108550.html

Rus Dışişleri: ABD ile olan diyaloğumuzda START anlaşmasının uzatılması için fırsat penceresini açık tutuyoruz

Rus Dışişleri: ABD ile olan diyaloğumuzda START anlaşmasının uzatılması için fırsat penceresini açık tutuyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahların Kontrolü departmanı direktörü Postnikov, Moskova'nın ABD ile olan diyaloğunda... 11.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-11T17:51+0300

2025-10-11T17:51+0300

2025-10-11T17:51+0300

poli̇ti̇ka

rusya dışişleri bakanlığı

dışişleri bakanlığı

abd

moskova

rusya

oleg postnikov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086376234_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_8a5207a00ce038b6880ab46896aecb01.jpg

Dışişleri Bakanlığı'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahların Kontrolü Departmanı Direktörü Oleg Postnikov böyle bir kararın Rusya'nın nükleer güçler arasındaki yerinin istikrara kavuşturulmasına katkı sağlayacının altını çizdi.Postnikov yaptığı açıklamada, Rus tarafının stratejik saldırı silahlarının azaltılması üzerine yapılacak anlaşmanın uzatılması için fırsat penceresini açık tutuğunu ve bunun Moskova ile Washington’ın arasındaki ilişkiye katkı sağlayacağını belirtti.Postnikov açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:Postnikov, 10 Ekim’de BM Genel Kurulu’nun 80. oturumundaki birinci komitede yaptığı konuşmada, 22 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, anlaşmanın süresi dolduktan sonra en az bir yıl daha Rusya’nın merkezi niceliksel sınırlara gönüllü olarak bağlı kalmak istediğini ve bunun ABD’nin caydırıcılık potansiyel dengesini bozmayacağı koşuluyla geçerli olacağını ilan ettiğini hatırlattı.ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi 'iyi bir fikir' olarak nitelendirmiş ancak Moskova’nın önerisine Washington’dan henüz resmi bir yanıt gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/kremlin-trumpin-putinin-start-anlasmasiyla-ilgili-onerisini-desteklemesinden-memnunuz-1099951014.html

abd

moskova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, abd, moskova, rusya, oleg postnikov