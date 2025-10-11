Rus Dışişleri: ABD ile olan diyaloğumuzda START anlaşmasının uzatılması için fırsat penceresini açık tutuyoruz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/rus-disisleri-abd-ile-olan-diyalogumuzda-start-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-firsat-penceresini-acik-1100108550.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahların Kontrolü departmanı direktörü Postnikov, Moskova'nın ABD ile olan diyaloğunda... 11.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-11T17:51+0300
2025-10-11T17:51+0300
2025-10-11T17:51+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahların Kontrolü departmanı direktörü Postnikov, Moskova'nın ABD ile olan diyaloğunda Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) uzatılması için fırsat penceresini açık tuttuğunu dile getirdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahların Kontrolü Departmanı Direktörü Oleg Postnikov böyle bir kararın Rusya'nın nükleer güçler arasındaki yerinin istikrara kavuşturulmasına katkı sağlayacının altını çizdi.
Postnikov yaptığı açıklamada, Rus tarafının stratejik saldırı silahlarının azaltılması üzerine yapılacak anlaşmanın uzatılması için fırsat penceresini açık tutuğunu ve bunun Moskova ile Washington’ın arasındaki ilişkiye katkı sağlayacağını belirtti.
Postnikov açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
Roket-nükleer alanda öngörülebilirliğin ve itidalin korunmasını destekleyecek siyasi ve diplomatik adımlar için ‘fırsat penceresini’ açık tutmaya çalışıyoruz. Bu, nükleer devletler arasındaki durumu istikrara kavuşturma ve gerekli önkoşullar oluştuğunda yapıcı stratejik diyaloğa zemin hazırlama hususuna katkımızdır.
Postnikov, 10 Ekim’de BM Genel Kurulu’nun 80. oturumundaki birinci komitede yaptığı konuşmada, 22 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, anlaşmanın süresi dolduktan sonra en az bir yıl daha Rusya’nın merkezi niceliksel sınırlara gönüllü olarak bağlı kalmak istediğini ve bunun ABD’nin caydırıcılık potansiyel dengesini bozmayacağı koşuluyla geçerli olacağını ilan ettiğini hatırlattı.
ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi 'iyi bir fikir' olarak nitelendirmiş ancak Moskova’nın önerisine Washington’dan henüz resmi bir yanıt gelmedi.