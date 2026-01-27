https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/arastirma-islenmis-gidalardaki-koruyucular-kanser-riskini-artirabilir-1103066795.html

Araştırma: İşlenmiş gıdalardaki 'koruyucular' kanser riskini artırabilir

Yapılan araştırmaya göre işlenmiş gıdalardaki koruyucular özellikle meme ve prostat kanseri riskini artırıyor. Sodyum nitrit ile prostat kanseri arasında, potasyum nitrat ile meme kanseri arasında ilişki olduğu aktarıldı.

Fransa merkezli geniş bir çalışmada, işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan bazı koruyucular ile kanser riski arasında dikkat çekici bir ilişki saptandığı aktarıldı. Bulguların The BMJ’de yayımlandığı ve özellikle belirli katkı maddelerinin öne çıktığı belirtildi.Hangi katkılar mercek altında?Araştırmada 17 farklı gıda koruyucusu incelendi. Genel tabloya bakıldığında, tüm koruyucular birlikte ele alındığında kanser riskinde artış görülmediği ifade edildi. Ancak tek tek değerlendirildiğinde bazı maddelerin riskle ilişkilendirildiği aktarıldı.Özellikle potasyum sorbat, sodyum nitrit ve potasyum nitrat gibi maddeleri daha fazla tüketenlerde bazı kanser türlerinin daha sık görüldüğü bildirildi. Potasyum sorbatın genel kanser riskini yüzde 14, meme kanseri riskini ise yüzde 26 artırdığı kaydedildi.Hangi kanserlerle ilişkilendirildi?Takip sürecinde binlerce kanser vakası tespit edildiği, bunlar arasında meme, prostat ve kalın bağırsak kanserlerinin öne çıktığı aktarıldı. Sodyum nitrit tüketimi ile prostat kanseri arasında daha belirgin bir ilişki bulunduğu, potasyum nitratın ise genel ve meme kanseri riskini artırdığı ifade edildi.Araştırmacılar, bu maddelerin bağışıklık sistemi ve iltihaplanma süreçlerini etkileyebileceğini, bunun da uzun vadede riski artırabileceğini söyledi. Ancak çalışmanın gözlemsel olduğu ve “doğrudan neden-sonuç ilişkisi” kurmadığı özellikle vurgulandı.Tüketiciler ve kurallar için ne anlama geliyor?Uzmanlar, sonuçların mevcut gıda güvenliği standartlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtti. Çalışmada, üreticilerin gereksiz koruyucu kullanımını azaltmasının ve tüketicilerin mümkün olduğunca taze, az işlenmiş gıdalara yönelmesinin önemine dikkat çekildi.

