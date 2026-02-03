Washington: CENTCOM, İran İHA'sını düşürme kararı alarak uygun şekilde hareket etmiştir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/beyaz-saray-centcom-iran-ihasini-dusurme-karari-alarak-uygun-sekilde-hareket-etmistir-1103239314.html

03.02.2026

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran insansız hava aracını düşürmesinin 'uygun' bir hareket olduğunu öne sürdü.Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:Leavitt, insansız hava aracının 'USS Lincoln'e karşı saldırgan davrandığını' da sözlerine ekledi.'Witkoff, İranlı yetkililerle görüşecek'Leavitt ayrıca yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta içinde İranlı yetkililerle görüşmeler yapmasının beklendiğini söyledi.Son olarak Leavitt, Trump'ın askeri güç kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri olduğunu, ancak her zaman diplomasiyi tercih etmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

