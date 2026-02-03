https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/beyaz-saray-centcom-iran-ihasini-dusurme-karari-alarak-uygun-sekilde-hareket-etmistir-1103239314.html
03.02.2026
Washington: CENTCOM, İran İHA'sını düşürme kararı alarak uygun şekilde hareket etmiştir

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran insansız hava aracını düşürmesinin 'uygun' bir hareket olduğunu öne sürdü.Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Bu sabah Pentagon'daki yetkililerle görüştüm ve onlar da CENTCOM'un bölgedeki ABD personelimiz ve ekipmanımızı korumak için hem uygun hem de gerekli bir şekilde hareket ettiğini söylediler. Dolayısıyla CENTCOM, İran insansız hava aracını düşürme kararını verdi"

Leavitt, insansız hava aracının 'USS Lincoln'e karşı saldırgan davrandığını' da sözlerine ekledi.

'Witkoff, İranlı yetkililerle görüşecek'

Leavitt ayrıca yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta içinde İranlı yetkililerle görüşmeler yapmasının beklendiğini söyledi.

Son olarak Leavitt, Trump'ın askeri güç kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri olduğunu, ancak her zaman diplomasiyi tercih etmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.
"Bu sabah Pentagon'daki yetkililerle görüştüm ve onlar da CENTCOM'un bölgedeki ABD personelimiz ve ekipmanımızı korumak için hem uygun hem de gerekli bir şekilde hareket ettiğini söylediler. Dolayısıyla CENTCOM, İran insansız hava aracını düşürme kararını verdi"
