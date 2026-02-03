Türkiye
ABD ordusu İran'a ait bir İHA'yı düşürdü
ABD ordusu İran'a ait bir İHA'yı düşürdü
ABD, Umman Denizi'nde Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'yı düşürdü. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, ABD ordusu Umman Denizi'nde Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaştığı iddia edilen bir İran insansız hava aracını imha etti.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 26 Ocak'ta Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını açıkladı. Raporda, İran yapımı Shahed-139 olarak tanımlanan insansız hava aracının bir F-35 tarafından düşürüldüğü belirtildi.
abd, i̇ran, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
20:43 03.02.2026 (güncellendi: 21:01 03.02.2026)
ABD, Umman Denizi'nde Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'yı düşürdü.
Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, ABD ordusu Umman Denizi'nde Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaştığı iddia edilen bir İran insansız hava aracını imha etti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 26 Ocak'ta Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını açıkladı. Raporda, İran yapımı Shahed-139 olarak tanımlanan insansız hava aracının bir F-35 tarafından düşürüldüğü belirtildi.
Yeni START anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
DÜNYA
‘Yeni START Anlaşması’nın sona ermesi, yeni bir nükleer silahlanma yarışının habercisi’
19:32
