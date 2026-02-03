https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/abd-ordusu-irana-ait-bir-ihayi-dusurdu-1103238173.html
ABD ordusu İran'a ait bir İHA'yı düşürdü
ABD ordusu İran'a ait bir İHA'yı düşürdü
03.02.2026
Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, ABD ordusu Umman Denizi'nde Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaştığı iddia edilen bir İran insansız hava aracını imha etti.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 26 Ocak'ta Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını açıkladı. Raporda, İran yapımı Shahed-139 olarak tanımlanan insansız hava aracının bir F-35 tarafından düşürüldüğü belirtildi.
i̇ran
ABD ordusu İran'a ait bir İHA'yı düşürdü
20:43 03.02.2026 (güncellendi: 21:01 03.02.2026)
ABD, Umman Denizi'nde Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'yı düşürdü.
Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, ABD ordusu Umman Denizi'nde Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaştığı iddia edilen bir İran insansız hava aracını imha etti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 26 Ocak'ta Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını açıkladı. Raporda, İran yapımı Shahed-139 olarak tanımlanan insansız hava aracının bir F-35 tarafından düşürüldüğü belirtildi.