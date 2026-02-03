https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/aydinda-2-kisiyi-oldurup-sokaga-attigi-belirlenen-2-supheliden-biri-tutuklandi-1103216480.html

Aydın'da 2 kişiyi öldürüp sokağa attığı belirlenen kardeşlerden biri tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sokakta silahla vurulmuş halde bulunan biri kadın 2 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye

Didim'in Hisar Mahallesi'nde yaşanan olayda 44 yaşındaki Gül Seher Göksan ile 28 yaşındaki Turan Emre Arıkan sokakta ölü bulundu.Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 71 yaşındaki İ.O. ile 74 yaşındaki ağabeyi H.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden İ.O. hakimlikçe tutuklandı, H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Aracına alıp öldümüşÇevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olay saatine yakın bir zaman diliminde İ.O'nun aracına aldığı Göksan ve Arıkan'ı bir süre sonra sokağa attığını belirledi. Hisar Mahallesi'nde 1 Şubat'ta, sokakta 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen ekipler ilahla vurulduğu belirlenen Gül Seher Göksan ile Turan Emre Arıkan'ın öldüğünü tespit etmişti.

